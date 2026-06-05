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05.06.2026 08:48

Εργατικό δυστύχημα στην Κολομβία: Νεκρός και αγνοούμενοι από νέα έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

05.06.2026 08:48
COALMINE_COLOMBIA
αρχείου AP

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή.

Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.

Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός –«χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε– και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας. Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Τον Μάιο, άλλες δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.

Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.

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