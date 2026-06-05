Εργατικό δυστύχημα στην Κολομβία: Νεκρός και αγνοούμενοι από νέα έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή.

Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.

Atención! Saldo de un muerto y varios heridos dejo explosión al interior de la mina San Antonio 3, en Sutatausa en Cundinamarca. pic.twitter.com/91azLY5RRD — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 4, 2026

Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός –«χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε– και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.

#AEstaHora continúan las labores de atención y verificación en la mina San Antonio 3, en Sutatausa (Cundinamarca).

Nuestros equipos de Salvamento Minero trabajan para llegar a las seis personas reportadas al interior de la bocamina.



Hasta el momento, una persona ha sido evacuada… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 4, 2026

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας. Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Τον Μάιο, άλλες δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.

Explosión en mina de carbón en #Sutatausa, #Cundinamarca, en la vereda Las Peñas, en la mina La Carbonera San Antonio, propiedad del Sr. Carlos Bello, municipio de Sutatausa. al parecer 6 mineros quedaron atrapados tras la explosión. pic.twitter.com/gAozXRrEnp June 4, 2026

Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.

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