Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο.

Η θέση αυτή διατυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ, η οποία εστάλη κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αυτό, όπως διευκρινίζεται, προϋποθέτει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει πλέον το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον συναφή εξοπλισμό του, θα παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και θα εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύννομη και συμβατή με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουν την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενο στις διμερείς σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφάλειας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ζητώντας ταυτόχρονα λογοδοσία όταν οι ενέργειές της υπονομεύουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, η επιστολή αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την οργάνωση.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Άγκυρα συνέβαλε στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για την αποδοχή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός.

Διαβάστε επίσης

Βήμα πίσω από τον Μαμντάνι: Η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη, αλλά δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να τον συλλάβω (Video)

Νορβηγία: 15 χρόνια από το διπλό μακελειό με δράστη τον νεοναζί Μπρέιβικ – Το χρονικό των τρομοκρατικών επιθέσεων με τους 77 νεκρούς

Γαλλία: Νεκρός ατζέντης που σύστηνε νεαρά μοντέλα στον Τζέφρι Επστάιν – Είχε καταγγελθεί και ο ίδιος για βιασμό