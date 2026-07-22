Παναθηναϊκός: Η έκπληξη του Χουάντσο σε φίλους του… Ολυμπιακού (video)

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Μία έκπληξη επεφύλασσε σε παρέα παραθεριστών ο ισπανός φόργουορντ της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών σε ελληνικό νησί.
Συγκεκριμένα ο παίκτης των «πρασίνων», ενώ βρισκόταν με το σκάφος του στα ανοιχτά, ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα παρέας από παρακείμενο σκάφος.
Ο Ισπανός κολύμπησε μέχρι το σημείο και σκαρφάλωσε στο σκάφος, προκειμένου να χαιρετήσει όλους όσοι βρίσκονταν εκεί.
Μάλιστα, ο Χουάντσο πλησίασε δύο παιδιά από την παρέα και τα ρώτησε: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος είναι Ολυμπιακός;». Όταν το ένα από τα παιδιά του αποκάλυψε πως υποστηρίζει την ομάδα του Πειραιά, ο Ισπανός έδειξε το χιούμορ του, προσποιούμενος ότι θα το πετάξει στη θάλασσα.
Αφού τραβήχτηκαν και οι απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες, ο μπασκετμπολίστας των «πρασίνων» επέστρεψε στη δική του παρέα για να συνεχίσει τη βόλτα του.
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