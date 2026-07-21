Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα απολαυστικό βίντεο

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Το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/7) με την Ισπανία να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση.

Παράλληλα, πέρασε στην ιστορία ως το Παγκόσμιο Κύπελλο με τα περισσότερα γκολ, καθώς συνολικά σημειώθηκαν 308 τέρματα.

Σε αυτό συνέβαλε σαφώς το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν σε τελική φάση 48 εθνικές ομάδες, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά 104 αναμετρήσεις.

Στη «μάχη» των σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ τερμάτισε στην κορυφή με 10 γκολ, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι.

Πίσω του βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι, που ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 τέρματα, ενώ, οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 7 γκολ ο καθένας.

Δείτε τα 308 γκολ του Μουντιάλ 2026 σε ένα βίντεο:

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