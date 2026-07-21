search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 09:23

Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα απολαυστικό βίντεο

21.07.2026 09:23
france iraq mbappe

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/7) με την Ισπανία να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση.

Παράλληλα, πέρασε στην ιστορία ως το Παγκόσμιο Κύπελλο με τα περισσότερα γκολ, καθώς συνολικά σημειώθηκαν 308 τέρματα.

Σε αυτό συνέβαλε σαφώς το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν σε τελική φάση 48 εθνικές ομάδες, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά 104 αναμετρήσεις.

Στη «μάχη» των σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ τερμάτισε στην κορυφή με 10 γκολ, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι.

Πίσω του βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι, που ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 τέρματα, ενώ, οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 7 γκολ ο καθένας.

Δείτε τα 308 γκολ του Μουντιάλ 2026 σε ένα βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Μέσι μετά την ήττα: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, θα είναι δύσκολο να επουλώσω αυτή την πληγή

Μουντιάλ 2026: Στη Μαδρίτη οι παγκόσμιοι πρωταθλητές – Live οι εορτασμοί, παρέλαση και φιέστα

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

terna_new
BUSINESS

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

travisscott-kori-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Τράβις Σκοτ ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του (Video)

theodyssey_0107_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σπάει ρεκόρ στο παγκόσμιο box office – Πάνω από 264 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

aeroplano-ryanair
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη συμπεριφορά της Ryanair στη Μαδρίτη: Πέταξαν ζευγάρι από το αεροπλάνο, απίστευτη περιπέτεια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:17
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

terna_new
BUSINESS

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

1 / 3