Μέσι μετά την ήττα: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, θα είναι δύσκολο να επουλώσω αυτή την πληγή

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Την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ με 1-0 συνεχάρη ο Λιονέλ Μέσι.

Ο 39χρονος Μέσι παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει στην καριέρα του ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και 13 πρωταθλήματα, παραδέχεται ότι πόνος που νώθει για την ήττα είναι μεγάλος και δύσκολα θα επουλωθεί. «Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα μου είναι δύσκολο να επουλώσω αυτή την πληγή. Αλλά κρατάω επίσης όλα τα καλά… Τα παιχνίδια που ανατρέψαμε δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη, την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας που, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε για άλλη μια φορά, ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου».

«Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που καταφέραμε, αλλά αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου», συμπληρώνει.

Ο Μέσι χωρίς να διευκρινίζει αν θα συνταξιοδοτηθεί από την Εθνική Αργεντινής τονίζει ότι ενώθηκαν ακόμα μία φορά ως χώρα. «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για κάθε χαιρετισμό και για κάθε μήνυμα. Για άλλη μια φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την απέραντη υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του τίτλου».

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