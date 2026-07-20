Ό,τι μπορούσε η κάθε ομάδα – Μπάλα δεν έπαιξε, αλλά στο ξύλο πρώτη η Αργεντινή (Videos)

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Ακόμα και όταν στο παρελθόν είχε μεγάλους παίκτες στις τάξεις της η Αργεντινή, το βίαιο παίξιμο – κοινώς το ξύλο – τους τσαμπουκάδες και τους καβγάδες τους είχε στην ημερήσια διάταξη.

Que tío más asqueroso. Está Rodri corriendo a celebrar que es campeón del mundo y le mete un guantazo por la puta cara



Este tío no puede volver a pisar España y espero que el Atletico de Madrid le mande a tomar por culo pic.twitter.com/iSsBqRfgG2 July 20, 2026

Τύποι που ήταν αποφασισμένοι να πλακωθούν με το παραμικρό, εριστικοί και επιθετικοί, οι Αργεντίνοι δεν ήταν ποτέ η επιτομή του αθλητικού πνεύματος, της ηρεμίας και του… διαλόγου. Κατά ένα περίεργο και παράδοξο τρόπο, συνυπήρχαν πάντα το ταλέντο, η φινέτσα και το… βρώμικο ξυλοπόκι – το δεύτερο δεν έλειψε… ποτέ των ποτών.

🚨🚨 Argentina's captain and their leader the 'humble' Lionel Messi stands and watches on as his disgraceful teammates attack Spain players for losing the final.



If Ronaldo did something like this we would never hear the end of it.pic.twitter.com/iYPH31ul6A — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 20, 2026

Έτσι και στο φετινό μουντιάλ, ειδικά στον τελικό με την Ισπανία, στον οποίο δεν μπορούσαν να σταυρώσουν τρεις συνεχόμενες πάσες λόγω ανωτερότητας των αντιπάλων τους, το έριξαν στα ύπουλα χτυπήματα, ενίοτε και τα… ντιρέκτ.

Γενικά έστηναν καβγά με το παραμικρό, σαν νταήδες της αλάνας και όχι σε γήπεδο τελικού, εις επ’ όμμασι όλων των φιλάθλων ανά τον κόσμο.

Argentina not only lost the final.



First time ever I see a team ruining the winners celebration.



Shame on Argentina pic.twitter.com/z33oSAA8V3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2026

Αποκορύφωμα ήταν η επίθεση του προκλητικού Παρέδες στο τέλος του αγώνα εναντίον Ισπανών παικτών.

Argentina the most embarrassing team in football history. pic.twitter.com/crOi2UTXfl July 20, 2026

Δεν έφυγαν με την ήττα, αλλά με την ντροπή και την απόρριψη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης τελικά.

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