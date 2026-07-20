Κληρώσεις: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν ευρωπαϊκούς αντιπάλους για τον 3ο προκριματικό γύρο

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Την προσοχή τους στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στρέφουν πλέον οι οπαδοί των ελληνικών ομάδων, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα σήμερα, Δευτέρα (20/7), Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε 3ο προκριματικό Champions League, 3ο προκριματικό Europa και 3ο προκριματικό Conference.

Να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλονικείς και το «τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον 2ο γύρο.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Πρώτοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους οι «ερυθρόλευκοι», καθώς στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά θα συμμετάσχει μόνο στην κλήρωση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στις 4-5 και 11 Αυγούστου με μια εκ των:

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Ναϊμέχεν

Η κλήρωση του ΠΑΟΚ σε Europa League και Conference League

Στις 14:00, σειρά θα πάρει ο «Δικέφαλος του Βορρά», ο οποίος καλείται αρχικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League, αν θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Οι Θεσσαλονικείς θα μάθουν το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση πρόκρισης, ενώ θα μπουν και στην κλήρωση του Conference League, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλεισμού.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League:

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Πάφος (Κύπρος)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Τι ισχύει στην κλήρωση του Conference League:

Ο ΠΑΟΚ θα μπει ως ισχυρός και στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού του Conference League, αν δεν τα καταφέρει να προκριθεί κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. Οι υποψήφιοι αντίπαλοί του είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Αλουμίνι (Σλοβενία) – Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) για τον δεύτερο προκριματικό του Conference και οι τρεις ομάδες, που θα αποκλειστούν από τα ισάριθμα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Europa League:

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Πάφος (Κύπρος)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Παναθηναϊκός: Μαθαίνει αντίπαλο μετά την Πάκσι

Τέλος, ο Παναθηναϊκός περιμένει να μάθει τον δρόμο του στο Conference League, εφόσον προκριθεί εις βάρος της Πάκσι.

Η κλήρωση του Conference League είναι προγραμματισμένη για τις 15:00, και ο αντίπαλος του «τριφυλλιού» στον 3ο προκριματικό θα προκύψει από τα ζευγάρια:

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Λιεπάγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ρούναβικ (Φερόε) – Κόπερ (Σλοβενία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία)

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