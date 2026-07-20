Τελικός Μουντιάλ 2026: Απόλυτη κυριαρχία της Ισπανίας – Τα στατιστικά που… δεν λένε ψέματα

Ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι, ο μεγάλος Βρετανός statesman, είχε πει κάποτε ότι «υπάρχουν τριών ειδών ψέματα: τα ψέματα, τα αναθεματισμένα ψέματα και η στατιστική», θέλοντας να δείξει πώς τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να μανιπουλαριστούν, ώστε να παρουσιάσουν την οιαδήποτε «αλήθεια».
Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία από τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, όχι μόνο δεν λένε ψέματα, αλλά ενισχύουν ακόμα περισσότερο την εικόνα που σχημάτισαν όλοι όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς αποτυπώνουν την πλήρη κυριαρχία των «Ρόχας» στο τερέν και την απογοητευτική εμφάνιση της «αλμπισελέστε», η οποία σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φάνηκε ικανή – όχι να απειλήσει, αλλά ούτε καν – να προβληματίσει την ομάδα του ντε λα Φουέντε.
Έχουμε και λέμε, λοιπόν:
Σε επίπεδο κατοχής μπάλας, η Ισπανία έπιασε 65% και η Αργεντινή 35%. Βέβαια, κάποιοι θα σημειώσουν ότι αυτό είναι το στιλ παιχνιδιού των «Ρόχας», αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι η ομάδα του Σκαλόνι δεν κατάφερε ποτέ να το… βραχυκυκλώσει. Αντιθέτως, οι Ισπανοί παίκτες φρόντιζαν αμέσως μετά την απώλεια της μπάλας να την ανακτούν και με… εκατομμύρια πάσες να προσπαθούν να διασπάσουν την «γραμμή Μαζινό» μπροστά από τα καρέ της Ισπανίας.
Οι «Ρόχας» είχαν 20 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 12 ήταν για γκολ. Η «αλμπισελέστε» έχει να επιδείξει μόλις δύο τελικές σε περίπου 130 λεπτά αγώνα, καμία όμως δεν απείλησε το τέρμα του Ουνάι Σιμόν.
Και στα κόρνερ η ανισορροπία είναι εμφανής: 9 για την Ισπανία και μόλις τέσσερα για την Αργεντινή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο κόρνερ που εκτέλεσε ο Μέσι ήρθαν στο τέλος του αγώνα, όταν οι «Ρόχας» ήδη προηγούνταν και η «αλμπισελέστε» προσπαθούσε να απειλήσει.
Εκτός από το γκολ του Φεράν Τόρες, οι Ισπανοί σημείωσαν κι άλλα δύο τέρματα, τα οποία ακυρώθηκαν, το μεν πρώτο για φάουλ στον Αργεντινό κίπερ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, και το δεύτερο για οφσάιντ του Γουίλιαμς.
Το ενδιαφέρον, επίσης, είναι ότι στα φάουλ υπάρχει μια… ισορροπία: η Ισπανία έκανε 21 και η Αργεντινή 25 – ωστόσο, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» φάνηκαν να καταφεύγουν περισσότερο στη… σκληρότητα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο Έντσο Φερνάντες, μετά από σκληρό φάουλ στον Κουμπαρσί.
Όσο για τον Λιονέλ Μέσι, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε μπάλες, ήταν ασφυκτικά κλεισμένος και μόνο προς το τέλος της παράτασης έκανε αισθητή την παρουσία του, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει το αποτέλεσμα.
Τέλος, με τη χθεσινή νίκη της η Ισπανία διατήρησε το αήττητο για 38 σερί αγώνες.
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