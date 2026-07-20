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20.07.2026 07:05

Μουντιάλ 2026: Όταν ο Μέσι έβαλε τα κλάματα μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που φώναζε το όνομα του

20.07.2026 07:05
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Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, αφού ακόμη και μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία, όλες οι κάμερες ήταν πάνω του και τα δάκρυά του, “έσπασαν” καρδιές.

Η Αργεντινή ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και η “ρόχα” πανηγύρισε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της, αλλά ο Λιονέλ Μέσι ήταν το πρόσωπο της διοργάνωσης, στην πιθανότατα τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών έβαλε… τελεία σε μία ανεπανάληπτη καριέρα και τα δάκρυά του στο φινάλε του αγώνα, μοιράστηκε μία ολόκληρη χώρα, αλλά και εκατομμύρια οπαδοί του σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε σε κλάματα για το “last dance” του στο Μουντιάλ, προσφέροντας μία ακόμη συγκλονιστική στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Στα 39 του χρόνια, ο Μέσι αναμένεται να πει “αντίο” στην εθνική Αργεντινής.

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Μουντιάλ 2026: Όταν ο Μέσι έβαλε τα κλάματα μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που φώναζε το όνομα του

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