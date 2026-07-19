Μουντιάλ 2026: Παγκόσμιο φιάσκο για τις ΗΠΑ έξω από το στάδιο του τελικού – Οι θεατές περιμένουν δύο ώρες για να μπουν στο στάδιο (video)

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Σε φιάσκο καταλήγει ο τελικός του Μουντιάλ, όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι.
Οι θεατές που έχουν κλείσει εισιτήριο για τον τελικό, περιμένουν δύο ώρες να μπουν μέσα, με τις πόρτες να είναι κλειστές μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης!
Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί έξω από το στάδιο Metlife της Νέας Υόρκης, με τις εντάσεις να μη λείπουν, καθώς ο κόσμος έχει εκνευριστεί περιμένωντας τόση ώρα – και με τόσους ελέγχους- μέσα σε συνθήκες καύσωνα.
Δείτε βίντεο:
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