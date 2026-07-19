Μουντιάλ 2026: Παγκόσμιο φιάσκο για τις ΗΠΑ έξω από το στάδιο του τελικού – Οι θεατές περιμένουν δύο ώρες για να μπουν στο στάδιο (video)

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Σε φιάσκο καταλήγει ο τελικός του Μουντιάλ, όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι.

Οι θεατές που έχουν κλείσει εισιτήριο για τον τελικό, περιμένουν δύο ώρες να μπουν μέσα, με τις πόρτες να είναι κλειστές μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης!

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί έξω από το στάδιο Metlife της Νέας Υόρκης, με τις εντάσεις να μη λείπουν, καθώς ο κόσμος έχει εκνευριστεί περιμένωντας τόση ώρα – και με τόσους ελέγχους- μέσα σε συνθήκες καύσωνα.

Δείτε βίντεο:

Faltando pouco mais de uma hora essa é a fila para entra no MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo.



📽️@kitaken1ro pic.twitter.com/TFDDUo65j2 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 19, 2026

Caos absoluto para entrar al Met Life a horas de la final. Y esto es solo prensa acreditada. pic.twitter.com/GM9Bk2o5T3 July 19, 2026

Chaos at the entrance at MetLife pic.twitter.com/XwCUE8j3Uw — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) July 19, 2026

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