«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»: Ασημένια διάκριση στα Education Leaders Awards 2026

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Ασημένια διάκριση για το «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» στα Education Leaders Awards 2026

Το καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων διακρίθηκε για το project «Ο Ιλισός στον Χρόνο»

Μεγάλη διάκριση έλαβε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», αποσπώντας το ασημένιο βραβείο με το project «Ο Ιλισός στον Χρόνο» στον ετήσιο διαγωνισμό EducationLeadersAwards 2026!

Το πρόγραμμα, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για τη σχολική χρονιά 2025-26, κατάφερε να βραβευτεί για 4η φορά στον διαγωνισμό, στην κατηγορία «Περιβαλλοντικά Προγράμματα & Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή».

Το περιβαλλοντικό project “Ο Ιλισός στον Χρόνο”, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, της ομάδας Narralive του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και την υποστήριξη της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Επιδιώκει να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική της πόλης, μέσα από σύνδεση της σύγχρονης ζωής με το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του.

Με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και storytelling, πλούσιου φωτογραφικού υλικού, ιστορικής πληροφορίας και παλαιών χαρτών των νερών του Ιλισού, αποτυπώνεται η ιστορία και η διαδρομή του ποταμού που κυλά ακόμη αθόρυβα κάτω από την πόλη και την καθημερινότητά της.

Περιηγούμενοι στον χρόνο, εκπαιδευτικοί, μαθήτριες και μαθητές, συνειδητοποιούν την αλλαγή που φέρνει στο φυσικό τοπίο η αστική ανάπτυξη, και ανασυνθέτουν την εικόνα της παλιάς Αθήνας, με τον Ιλισό να αποκαλύπτεται κάτω από κτίρια, δρόμους και τοπόσημα της σύγχρονης πόλης!

Ο διαγωνισμός EducationLeadersAwards πραγματοποιήθηκε και φέτος, για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, από την Boussias Communications, συγκεντρώνοντας καλές πρακτικές στην εκπαίδευση από κάθε περιοχή της χώρας και από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Education Leaders Awards 26, Πρόεδρος του Δικτύου – πρ. Επίτροπος ΕΕ – πρ. Υπουργός, άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην βραδιά με το μήνυμά της αναφέροντας:

«Η αξία αυτού του θεσμού δεν βρίσκεται μόνο στη βράβευση των καλύτερων. Βρίσκεται κυρίως στη συμμετοχή. Γιατί κάθε συμμετοχή είναι μια κατάθεση γνώσης, εμπειρίας και δημιουργίας, που εμπνέει και δίνει σε άλλους τη δύναμη να προχωρήσουν ακόμη πιο μπροστά. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης της χώρας. Και οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαζί με τις εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τους ευχαριστούμε όλους. Και συγχαίρουμε όχι μόνο όσους θα βραβευθούν, αλλά όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της εκπαίδευσης. Γιατί η πρόοδος στην παιδεία είναι πάντα συλλογική υπόθεση».

Συνολικά, διακρίθηκαν 124 διευθύνσεις, εκπαιδευτικές μονάδες και εκπαιδευτικοί στον Δημόσιο Εκπαιδευτικό Φορέα καθώς και εκπαιδευτικές μονάδες, εκπαιδευτικοί και εταιρίες-επιχειρήσεις στον Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Φορέα από ένα ευρύ φάσμα υποψηφιοτήτων πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων.

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για τη σχολική χρονιά 2025-26 και υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας) και με την ενεργό συμμετοχή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Τη διαχείριση του προγράμματος έχει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα προσεγγίζει την έννοια της ενεργού αγωγής του πολίτη (active citizenship) με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργού πολίτη στους μαθητές από τις πρώτες σχολικές τάξεις, καθώς και την καλλιέργεια του σεβασμού στον δημόσιο χώρο, στα μνημεία και τα υπαίθρια δημόσια γλυπτά της πόλης των Αθηνών. Αποτελώντας μια σύνθεση ιστορίας, αστικού χώρου και πολιτιστικής κληρονομιάς, «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν και να συνθέσουν αυτές τις τρεις διαστάσεις και να αισθανθούν ότι η πόλη τούς ανήκει και πρέπει να την προστατεύουν.

Με σύνθημα «Γιατί η πόλη είναι μνήμη και πολιτισμός», το πρόγραμμα έχει στόχο να δημιουργήσει πολίτες που αγαπούν και φροντίζουν την πόλη και τα μνημεία της, διατηρώντας έτσι ζωντανή την ιστορία της. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει συνολικά 565 σχολεία, 1.300 εκπαιδευτικοί και 13.700 μαθήτριες και μαθητές, αποδεικνύοντας την επιτυχημένη του, δεκαετή πορεία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Αθήνας. Παρέχονται επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια, ομιλίες, επισκέψεις συντηρητών στα σχολεία, βοηθητικά εγχειρίδια, ξεναγήσεις, βιβλία και μετακινήσεις στους συμμετέχοντες. Στις συνεργασίες του περιλαμβάνονται επίσης η Monumenta (Εταιρεία για την Προστασία της Φυσικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), η Εθνική Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, η Δημοτική Πινακοθήκη, το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δ.Α., το Ιστορικό Αρχείο Δ.Α. και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

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