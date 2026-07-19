«Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία»: Το μήνυμα του Μέσι πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ

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Ανάρτηση-μήνυμα για τη διαδρομή της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ έκανε ο Λιονέλ Μέσι.

Σε αυτή ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την εθνική ομάδα, επισημαίνοντας πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα «η ομάδα αυτή έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία».

Στην ανάρτησή του ο Μέσι έγραψε:

«Το πιο όμορφο πράγμα όλων αυτών των χρόνων δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε μετά τις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά ώστε αυτή η εθνική ομάδα να παραμένει μια οικογένεια.

Ό,τι κι αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Πάμε, Αργεντινή!»

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