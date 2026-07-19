Μουντιάλ 2026: Η ώρα της στέψης – Ισπανία εναντίον Αργεντινής, live η εξέλιξη του μεγάλου τελικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η ώρα της στέψης έφτασε καθώς Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ 2026.
Η Αργεντινή, στην -πιθανότατα- τελευταία παράσταση του Μέσι σε Μουντιάλ, θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν τέσσερα χρόνια στα γήπεδα του Κατάρ, ενώ από την άλλη η Ισπανία έχει να πάρει τον τίτλο από το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής και θέλει σήμερα να φτάσει στην δεύτερη κατάκτηση του τροπαίου.
Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ
Η 11αδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Μοντιέλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες
Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:
Λίγα πράγματα στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες
15′ Σκληρό μαρκάρισμα στον Ολμο, ο Βίντσιτς δεν έβγαλε καν κάρτα
5΄Πρώτη ευκαιρία για την Ισπανία, ο Μαρτίνες αποκρούει το πλασέ του Γιαμάλ
Ξεκίνησε ο τελικός!
Διαβάστε επίσης
«Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία»: Το μήνυμα του Μέσι πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ
Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)
Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.