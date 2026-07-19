Μουντιάλ 2026: Η ώρα της στέψης – Ισπανία εναντίον Αργεντινής, live η εξέλιξη του μεγάλου τελικού

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Η ώρα της στέψης έφτασε καθώς Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ 2026.

Η Αργεντινή, στην -πιθανότατα- τελευταία παράσταση του Μέσι σε Μουντιάλ, θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν τέσσερα χρόνια στα γήπεδα του Κατάρ, ενώ από την άλλη η Ισπανία έχει να πάρει τον τίτλο από το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής και θέλει σήμερα να φτάσει στην δεύτερη κατάκτηση του τροπαίου.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Η 11αδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Μοντιέλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

Λίγα πράγματα στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες

15′ Σκληρό μαρκάρισμα στον Ολμο, ο Βίντσιτς δεν έβγαλε καν κάρτα

5΄Πρώτη ευκαιρία για την Ισπανία, ο Μαρτίνες αποκρούει το πλασέ του Γιαμάλ

Ξεκίνησε ο τελικός!

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