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20.07.2026 15:18

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

20.07.2026 15:18
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Με απογείωση ελικοπτέρου θα μπορούσε να παρομοιαστεί η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 από τις 21.00 κι έπειτα ότι άρχισαν τα προεόρτια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τον καταληλτικό αγώνα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στο πλανήτη μεταξύ ΙσπανίαςΑργεντινής έφθασε να παρακολουθούν επτά στους δέκα τηλεθεατές που εκείνη την περίοδο (22.00- 01.00) βρίσκονταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 15:34
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ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Ανέλαβε την πρωθυπουργία – «Ο κόσμος μπούχτισε με την πολιτική – Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Messi-Yamal (1)
MEDIA

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

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