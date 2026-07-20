Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

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Με απογείωση ελικοπτέρου θα μπορούσε να παρομοιαστεί η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 από τις 21.00 κι έπειτα ότι άρχισαν τα προεόρτια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τον καταληλτικό αγώνα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στο πλανήτη μεταξύ Ισπανίας– Αργεντινής έφθασε να παρακολουθούν επτά στους δέκα τηλεθεατές που εκείνη την περίοδο (22.00- 01.00) βρίσκονταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

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