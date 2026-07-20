Επιστρέφει η έντυπη έκδοση του Playboy

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα διάσημα σε όλο τον πλανήτη «κουνελάκια» και οι Playmates του θρυλικού Playboy επιστέφουν στο χαρτί.

Το πρώτο τεύχος του ανανεωμένου Playboy με την κολομβιανή σουπερ σταρ της ποπ Κάρολ G στο εξώφυλλο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και η έκδοση με τον περιορισμένο τιραζ εξαντλήθηκε.

Το δεύτερο τεύχος της έντυπης έκδοσης, για το καλοκαίρι του 2026, με την μοντέλο-ηθοποιό Κάρα Ντελεβίν φωτογραφημένη μόνον με έναν μαύρο κορσέ από λάτεξ και θα κυκλοφορήσει σε λίγο περισσότερα τεύχη.

«Το να βάζεις μια γυναίκα στο εξώφυλλο του Playboy στη σημερινή εποχή δημιουργεί ένα είδος αλληλεπίδρασης και δημοσιότητας που δεν νομίζω ότι έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν» αναφέρει ο Φιλιπ Πικάρντι, ο οποίος ανέλαβε την διεύθυνση του τίτλου τον προηγούμενο Μάρτιο, μιλώντας στο Press Gazette και λίγο νωρίτερα στο αμερικανικό Adweek είχε δώσει το πλαίσιο λέγοντας πως «η ιδέα ότι χρειαζόμαστε ένα περιοδικό ικανό να εξηγήσει τη σεξουαλικότητα ως πολιτιστική δύναμη, ειδικά καθώς οι νεότεροι άνθρωποι μας αντιμετωπίζουν μια «σεξουαλική ύφεση» και μια επιδημία μοναξιάς — μου φάνηκε η κατάλληλη πρόκληση».

Για τον Πικάρντι η κληρονομία του Playboy είναι η παρουσίαση της τέχνης ερωτισμού και η απεικόνισης της τέχνης του πόθου τονίζοντας πως «πάντα υπήρχε διαφορά μεταξύ του Playboy και του πορνό, ιδίως του πορνογραφικού περιεχομένου που κυριαρχεί στις μέρες μας και οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση απλώς και μόνον επειδή διαθέτουν λογαρισμό στο Twitter ή το Rebbit. Ως δημιουργός βρήκα πραγματικά συναρπαστική την πρόκληση να επαναφέρω την καλλιτεχνικότητα και την στοχαστικότητα στο γυμνό».

«Κουνελάκια» και Playmates είναι στα… στάνταρ του εντύπου και με πρωταγωνιστική θέση στο περιοδικό, αλλά ο διευθυντής του τόνισε πως οι Playmates και τα κορίτσια των εξώφυλλων έχουν τον έλεγχο πόσο από το σώμα τους θα εκθέσουν και ότι όσες εμφανίζονται γυμνές έχουν καθολική εμπλοκή στη δημιουργική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης των φωτογράφων, στιλιστών, ενδυματολόγων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ως τώρα είναι γυναίκες.

Ο Πικάρντι ανέφερε ότι το βασικό κοινό-στόχος είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25 και 45 ετών, ότι οι γυναίκες αποτελούν στην πραγματικότητα το δεύτερο σε σπουδαιότητα κοινό και ότι ο λογαριασμός στο TikTok έχει κυρίως γυναικείο κοινό.

Στα σχέδια για την έντυπη έκδοση είναι να επανέλθει το εμβληματικό στοιχείο της ακμής του Playboy, τα διάσημα «Κουνελάκια» του (Playboy Bunnies), δηλαδή γυναίκες ντυμένες με εσώρουχα, παπιγιόν, αυτά και ουρές κουνελιού, οι οποίες εργάζονταν στα Palyboy clubs κυρίως την περίοδο 1960- 1980, με μερικές να έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες του περιοδικού.

Το σκεπτικό είναι, όπως εξήγησε ο Πικάρντι, τα περίφημα «Κουνελάκια» να επανέλθουν στη δράση σαν εκπρόσωποι- πρεσβευτές, και οι γυναίκες «ουσιαστικά να είναι σαν εξωτερικές συντάκτριες στο σύμπαν του Playboy με παρουσία στα σόσιαλ μίντια και στα κανάλια του τίτλου στις πλατφόρμες».

Στο Playboy σχεδιάζουν, ενημερώνει ο Πικάρντι, σειρά βίντεο με τίτλο «Bunny on the street» (Κουνελάκι στο δρόμο) σε κάποιο επεισόδιο της οποίας ένα Κουνελάκι θα επισκέπτεται ένα νυχτερικό κέντρο και θα θέτει ερωτήματα σε άνδρες και γυναίκες για τις απόψεις τους στα ραντεβού και το σέξ. Ανάλογο σχέδιο σειράς εκπομπών εξετάζουν με επίκεντρο τα γήπεδα του γκολφ, με τίτλο «Bunny on the Green»!

Ως μια «πειθαρχημένη πορεία ανάπτυξης» περιέγραψε το νέο Playboy ο πρόεδρος της φίρμας, Ντέιβιντ Μίλερ. Το έντυπο σε πρώτη φάση στηρίζεται σε εξωτερικούς συνεργάτες και για την ώρα έχει δημοσιεύσει αγγελίες εργασίας για τις θέσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και του διευθυντή στρατηγικής ανάπτυξης κοινού.

Το έντυπο περιοδικό μείωσε τη συχνότητα έκδοσής του από μηνιαία σε τριμηνιαία το 2019 και στη συνέχεια έκλεισε τον Μάρτιο του 2020, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Μπεν Κον δήλωσε ότι η μάρκα Playboy είχε «γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιοδικό» και ότι η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε τις συζητήσεις που ήδη διεξάγονταν.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το Playboy επανακυκλοφόρησε ως ετήσια έκδοση υπό την ηγεσία του Μάικ Γκάι.

Το Playboy εξέδωσε ειδικές έντυπες εκδόσεις πέρσι, πριν ο Κον προσλάβει τη νέα ομάδα για να ανανεώσει τον τομέα των μέσων ενημέρωσης της επιχείρησης.

Η έγχαρτη και η ψηφιακή επανεκκίνηση του Playboy, σύμφωνα με τον αισιόδοξο Μιλερ, θα απογειώσουν τον τίτλο με τις Playmates και Κουνελάκια να είναι σε κάθε πλατφόρμα ΜΜΕ για την προώθηση του περιοδικού στο επαναλανσάρισμα και την εδραίωση του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σπυρόπουλος μπέρδεψε ξανά τα γήπεδα στο Μουντιάλ… άλλο ματς πήγε να δει – Και να περιγράψει

ΣΚΑΪ: Άκης πάει… Άκης έρχεται – Το 2026/2027 θα έχει… masterchef

Google Doodle: «Ντύθηκε» στα χρώματα της Αργεντινής και της Ισπανίας για τον τελικό του Μουντιάλ