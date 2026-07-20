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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

20.07.2026 12:45

Netflix: Θα έχει εκπομπή για το ποδόσφαιρο στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Γκάρι Λίνεκερ

20.07.2026 12:45
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Λανσαρίστηκε ως podcast το πρόγραμμα «The Rest is Football» («Τα υπόλοιπα είναι ποδόσφαιρο»), εξελίχθηκε σε vidcast στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και τώρα η αθλητική εκπομπή του Γκάρι Λίνεκερ, πήρε  το πράσινο φως από το Netlfix για να ενταχθεί στο περιεχόμενο του με δύο επεισόδια την εβδομάδα, ένα τη Δευτέρακαι ένα την Παρασκευή, σε πρώτη φάση για τις επόμενες δύο σεζόν της Premier League, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα.

Ο Λίνεκερ ο οποίος έως πέρσι παρουσίαζε την θρυλική εκπομπή «Match of the day» στο BBC, θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής και θα έχει μαζί του τους επίσης πρώην αστέρες του αγγλικού αλλά και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Άλαν Σίρερ και Μίκα Ρίτσαρντς.

Το δημοφιλές podcast ποδοσφαιρικής ανάλυσης ανήκει στην ίδια σειρά με τα «The Rest is Politics», «The Rest is History» και άλλα, τα οποία παράγονται, όλα, από την εταιρεία Goalhanger του Λίνκερ.

Το Netflix έχει στρέψει την προσοχή του στην ανάπτυξη αθλητικού περιεχομένου το τελευταίο διάστημα και προσφάτως  κυκλοφόρησε σειρά αθλητικών ντοκιμαντέρ για τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον Ροναλντίνιο, τον Τζέιμι Βάρντι, τον πυγμάχο Τάισον Φιούρι.

Ο διευθυντής της Goalhanger, Τόνι Πάστορ, δήλωσε: «Η Netflix μας επέτρεψε να διατηρήσουμε όλα όσα κάνουν την εκπομπή ξεχωριστή: μερικές φορές σοβαρή, συχνά ξεκαρδιστική, αλλά πάντα αυθεντική και ζεστή.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Netflix απόλαυσε τη συνεργασία με την εκπομπή αυτό το καλοκαίρι και αποφάσισε να παρατείνει τη συνεργασία για άλλα δύο χρόνια».

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