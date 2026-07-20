Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ – Περισσότερες από 1.200.000 θεάσεις στο ERTFLIX

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Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Μουντιάλ 2026, το οποίο μετέδωσε στα κανάλια της η ΕΡΤ.

Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένη με τη δημόσια τηλεόραση.

Στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2%.

Τον τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό η συνολική κάλυψη έφτασε τους 3.594.000.

Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών άγγιξε το 92%! Στους 100 που είχαν ανοιχτή την τηλεόρασή τους οι 92 ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ 1.

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο του τελικού που μετέδωσε ζωντανά η δημόσια τηλεόραση.

Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%.

Πάρα πολλοί ήταν και εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μέσω του ERTFLIX.

Οι θεάσεις ξεπέρασαν το 1.200.000, με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

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