BBC: Τέλος εποχής για την εμβληματική «Match of the day» με την αποχώρηση του Γκάρι Λίνεκερ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε είδηση, που προκάλεσε αίσθηση, η απόφαση του Γκάρι Λίνεκερ να αφήσει την θέση του παρουσιαστή στην πιο εμβληματική αθλητική εκπομπή της αγγλικής τηλεόρασης, την περίφημη «Match of the day» του BBC, έπειτα από 25 χρόνια.

Τηρουμένων των αναλογιών φανταστείτε την «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ με τον αείμνηστο Γιάννη Διακογιάννη και χωρίς εκείνον.

Η πολυκύμαντη πορεία του ποδοσφαιριστή, εκ των κορυφαίων στράικερς του αγγλικού ποδοσφαίρου, και κορυφαίου ραδιοτηλεοπτικού παρουσιαστή αλλά και μεγιστάνα ΜΜΕ, άρχισε το 1999. Τότε τα αφεντικά του BBC αντιμετώπισαν μεγάλο προβληματισμό. Ήταν η χρονιά κατά την οποία ο Ντες Λίναμ αποχώρησε από την εκπομπή και έπρεπε να βρουν νέο παρουσιαστή. Ο Λίναμ ήταν δημοφιλής στο τηλεοπτικό κοινού του Η.Β., είχε ευρυμάθεια περι τα αθλητικά και άφησε το BBC για να πάει στο ITV που του είχε προσφέρει διπλάσια αμοιβή από εκείνη που έπαιρνε έως τότε.

Οι ιθύνοντες του BBC έπρεπε επειγόντως να βρούν διάδοχο με τα χρήματα που του έδιναν στον Λίναμ.

H απάντηση στον γρίφο ήταν ο Γκάρι Λίνεκερ. Είχε ένα «χαλαρό στιλ», ήταν οικείος, αναγνωρίσιμος στους τηλεθεατές, όχι μόνον από την αστρική καριέρα του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα αλλά και επειδή είχε υπάρξει παρουσιαστής σε διάφορα προγράμματα του BBC. Είχε συμμετοχές στο Radio 5 Live στην τηλεοπτική εκπομπή «Grandstand» («Εξέδρα») και κεντρικός παρουσιαστής στην αθλητική σατιρική εκπομπή «They think itsall over» του BBC1.

Με την έναρξη της Premiere Legue τη σεζόν 1999-2000 ο Λίνεκερ βρέθηκε στην θέση του κεντρικού παρουσιαστή της κορυφαίας αθλητικής εκπομπής της βρετανικής τηλεόρασης με συμπαρουσιαστή στην πορεία τον Άλαν Σίρερ.

Ήταν η αρχή μιας λαμπρής καριέρας διάρκειας 25 ετών η οποία θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάιο, όπως επιβεβαίωσε το BBC και αναμεταδίδουν ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια καριέρα που θα μετέτρεπε τον σπουδαίο επιθετικό σε έναν από τους κορυφαίους ραδιοτηλεοπτικούς παρουσιαστές- αναλυτές και στην συνέχεια σε έναν ισχυρό, συχνά αμφιλεγόμενο, μεγιαστάνα των ΜΜΕ.

Οι επικρατέστεροι για τη θέση του στο «MOTD» παρουσιάζονται στο βίντεο του Independent.

Ο Λίνεκερ είναι ο μακροβιότερος παρουσιαστής του «Match of the day», σύμφωνα με το BBC και τον αγγλικό Τύπο. Πάντως η πολυκύμαντη σχέση με το BBC δεν θα διακοπεί εντελώς. Θα κάνει επιλεγμένες περιγραφές, όπως ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τράμπ.

