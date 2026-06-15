Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση φίλου του προφυλακισμένου Ιταλού

Νέος κύκλος καταθέσεων για το διπλό φονικό στον Λόγγο στο Αίγιο, αναμένεται να εξεταστεί ο στενός φίλος και γείτονα του 65χρονου κατηγορουμένου.

Πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο 65χρονος το πρωί της 9ης Ιουνίου, λίγο μετά τον εντοπισμό των σορών της 54χρονης συζύγου του και του 26χρονου γιου της.

Ο γείτονας έσπευσε στο σπίτι, αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι ανακριτικές αρχές φέρονται να επανεξετάζουν την αρχική του κατάθεση, ζητώντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία σχετικά με το τι συνέβη από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι την άφιξή του στο σπίτι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το patrapress.gr.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία του σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μάρτυρας φέρεται να είχε μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροβόλο/φλόμπερ για επισκευή στο Αίγιο μετά από επιθυμίας του 65χρονου.

Το στοιχείο που ερευνάται είναι ο ισχυρισμός ότι μετά την επισκευή ο κατηγορούμενος τον ρώτησε αν το όπλο «σκοτώνει» και εκείνος απάντησε καταφατικά.

Αν η συνομιλία επιβεβαιωθεί, οι ερευνητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη προμελέτης.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων για:

Λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος σε εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο φέρεται να είχε πλυθεί.

DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στα νύχια της 54χρονης.

Ο 65χρονος είναι προφυλακισμένος, αλλά δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Διαβάστε επίσης

Εντοπισμός 29 μεταναστών νότια της Γαύδου

Διαρρήκτης άνοιξε την πόρτα καταστήματος στη Νίκαια με καπάκι από φρεάτιο (video)

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ