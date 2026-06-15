Εντοπισμός 29 μεταναστών νότια της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της δύναμης της Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 29 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.

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