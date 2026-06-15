Ολοκληρώνονται σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις βάσεις

Στην τελική ευθεία μπαίνουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς διεξάγονται τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας, ολοκληρώνοντας έναν απαιτητικό κύκλο εξετάσεων που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, τα οποία αφορούν συγκεκριμένους τομείς και ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι εξεταζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00, ενώ η έναρξη της διαδικασίας γίνεται στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες για κάθε μάθημα.

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας έχουν αυξημένη βαρύτητα στη διαμόρφωση των μορίων και επηρεάζουν άμεσα τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα που έχουν επιλέξει.

Ξεκινούν αύριο τα Ειδικά Μαθήματα

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ΕΠΑΛ, το ενδιαφέρον μεταφέρεται άμεσα στις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, οι οποίες ξεκινούν αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, και απευθύνονται σε υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές όπου απαιτείται επιπλέον εξέταση.

Η αρχή γίνεται με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:

17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο

18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

19 Ιουνίου: Γερμανικά

20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

23 Ιουνίου: Γαλλικά

24 Ιουνίου: Ιταλικά

25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, από σήμερα 15 Ιουνίου έως και τις 26 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα περισσότερα μαθήματα η εξέταση αρχίζει στις 08:30 και απαιτείται παρουσία έως τις 08:00, ενώ για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο. Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη διαδικασία, τα μαθήματα σχεδίου διαρκούν έξι ώρες, ενώ για τα μουσικά μαθήματα προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί παράλληλα την ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της χώρας. Επιπλέον, αποτελεί και την τελευταία ημέρα λειτουργίας για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, κλείνοντας ουσιαστικά τον κύκλο της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η προσοχή στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα μεταξύ 24 και 26 Ιουνίου.

Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων, τα οποία θα προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Το επόμενο βήμα: Μηχανογραφικό και βάσεις

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Οι τελικές βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, προς τα τέλη Ιουλίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους σε ολόκληρη τη χώρα.

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