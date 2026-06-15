Καιρός: Ιούνιος, από το σόου των 67.000 κεραυνών, στην καλοκαιρινή κανονικότητα!

Φίλες και φίλοι, ο Ιούνιος συνεχίζει τα επικά του παιχνίδια. Αφού μας δρόσισε κάπως.. έριξε τις ξαφνικές του μπόρες και μας ξάφνιασε με τις χαλαζοπτώσεις του… τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών και μας επαναφέρει πίσω στο καλοκαίρι, χαρίζοντάς μας κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και γενικώς μια ευλογημένη κανονικότητα που τόσο είχαμε ανάγκη.

Για να καταλάβετε τι ζήσαμε, το διάστημα από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2026, η αστάθεια σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας και κυρίως τα ηπειρωτικά. Η κορύφωση ήρθε την Παρασκευή 12/06, όπου ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12 κατέγραψε ένα πραγματικό ρεκόρ, καθώς συνολικά στο πενταήμερο είχαμε περισσότερες από 67.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις! Μάλιστα, το 53% αυτών σημειώθηκε μόνο την Παρασκευή, με 25.831 κεραυνούς πάνω από την ξηρά και 9.841 πάνω από τη θάλασσα, ένα φαινόμενο που πάντως θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, αφού ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι μήνες με τη μεγαλύτερη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων στην ξηρά της χώρας μας.

Τώρα όμως, η αστάθεια υποχωρεί και το καλοκαίρι επιστρέφει δυναμικά.

Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, ενώ χρειάζεται λίγη προσοχή τις πρωινές ώρες στα δυτικά, καθώς η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι βόρειοι με την ίδια ένταση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα δείξει 33 με 35 βαθμούς, κυρίως στην Αττικοβοιωτία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και την Κεντρική Μακεδονία.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι παρόμοιο με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ που το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 19 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα διατηρηθούν οι αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους και κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, φέρνοντας μάλιστα παροδικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά τμήματα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ, αν και από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μην επαναπαύεστε όμως, γιατί την Τετάρτη η αστάθεια επιστρέφει φουριόζα για να μας θυμίσει και πάλι τον απόλυτα κυκλοθυμικό χαρακτήρα του φετινού Ιουνίου, οπότε κρατήστε τις ομπρέλες σε ετοιμότητα!

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Φιλιππιάδα: Κορίτσι παρασύρθηκε στον ποτάμο Λούρο – Διασώθηκε από πυροσβέστες



Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο φαρμακοποιός που εμπλέκεται στην υπόθεση με την υπόθεση ντόπινγκ