Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Αισθητός σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και τη Λακωνία έγινε ο σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

Οι σεισμολόγοι τον χαρακτηρίζουν τυπικό για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου, τονίζοντας ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Καραστάθης: «Δεν πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πώς εξελίσσεται»

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και γι’ αυτό έγινε αισθητός σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Όπως εξήγησε, η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό σεισμικό δυναμικό λόγω της γειτνίασής της με το Ελληνικό Τόξο και έχει μακρά ιστορία ισχυρών σεισμών.

Ο κ. Καραστάθης υπενθύμισε ότι οι σεισμοί της 14ης Φεβρουαρίου 2008 σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημερινό επίκεντρο, με τη μεγαλύτερη δόνηση τότε να φτάνει τα 6,7 Ρίχτερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ακόμη ισχυρότερο σεισμό της 6ης Οκτωβρίου 1947.

«Σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πώς εξελίσσεται».

Τόνισε επίσης ότι «χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή, όπως πάντα όταν ξεκινά μια ακολουθία σε μια περιοχή με υψηλό σεισμικό δυναμικό».

Γκανάς: «Να περιμένουμε έως το μεσημέρι της Δευτέρας»

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση «τυπικό σεισμό για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Μεθώνης, σε βάθος εννέα χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι θα πρέπει να περάσουν οι επόμενες ώρες ώστε οι επιστήμονες να έχουν πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

«Θα πρέπει να περιμένουμε έως τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να γνωρίζουμε αν ο σεισμός που σημειώθηκε ήταν ο κύριος σεισμός ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς αναφορές για ζημιές

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στη Φοινικούντα, πολύ κοντά στο επίκεντρο, όταν σημειώθηκε ο σεισμός και η δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

«Προς στιγμή προκλήθηκε κάποια ανησυχία, αλλά γρήγορα επανήλθε η ηρεμία», σημείωσε.

Σε επιφυλακή Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και Λιμενικό

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή για προληπτικούς ελέγχους.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Την ίδια ώρα πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις σε περιοχές της Μεσσηνίας, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

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