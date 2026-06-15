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ΕΛΛΑΔΑ

15.06.2026 00:46

Χανιά: Οδηγός χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε

15.06.2026 00:46
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη την Κυριακή (14/6) στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κοντά στον Άγιο Ματθαίο.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ηλεκτρικό μηχανάκι που οδηγούσε διανομέας, τραυματίζοντάς τον, αναφέρει το flashnews.gr.

Στη συνέχεια, αντί να τον βοηθήσει, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή εγκαταλείποντας τον οδηγό της μηχανής στο οδόστρωμα.

Τελικά, δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί πολύ καθώς υπήρχαν πολλοί μάρτυρες που είδαν το περιστατικό και συνελήφθη από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο.

Ο διανομέας που έφερε αρκετά τραύματα από τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

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