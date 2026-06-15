Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένοι σοροί σε κοντέινερ.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πρόκειται για τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών – ένας άνδρας και τρεις γυναίκες – οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας.

Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας.

Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η Κοινωνική Πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ.

Με το που ξεκίνησε η φωτιά στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα.

Παράλληλα στην περιοχή έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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