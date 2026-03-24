Ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

Το Εφετείο του Παρισιού ξεκίνησε δικαστική έρευνα σε βάρος του Φαμπρίς Λεζερί, πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), για κατηγορίες σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με δικαστική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Ο Λεζερί είχε παραιτηθεί από τη θέση του στη Frontex το 2022, μετά από σοβαρές καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις κατά τις οποίες, υπό την ηγεσία του – η οποία ξεκίνησε το 2015 – και κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, η Frontex φέρεται να κακομεταχειριζόταν μετανάστες στα σύνορα της Ε.Ε..

Σήμερα, ο Λεζερί είναι ευρωβουλευτής με το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση και αρνείται τις κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εισαγγελείς προχωρήσουν σε απαγγελία κατηγοριών, θα χρειαστεί να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδικασία που απαιτεί ψηφοφορία.

Έρευνα με επίκεντρο τις πρακτικές σε Ελλάδα και Λιβύη

Η απόφαση του Παρισιού για την έναρξη της έρευνας ελήφθη στις 18 Μαρτίου, μετά από προσφυγή της Γαλλικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (LDH) και της οργάνωσης υπεράσπισης δικαιωμάτων μεταναστών Utopia 56.

Οι δύο οργανώσεις κατηγορούν τον Λεζερί ότι ενθάρρυνε τα στελέχη της Frontex να υποβοηθούν τις αρχές της Λιβύης και της Ελλάδας στην αναχαίτιση σκαφών μεταναστών, με στόχο να εμποδίζεται η είσοδός τους στην Ε.Ε..

Η ίδια δικαστική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι το εφετείο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την έναρξη της έρευνας και χαρακτήρισε την προσφυγή «εν μέρει βάσιμη».

Το αρχικό αίτημα για διερεύνηση της υπόθεσης είχε κατατεθεί το 2024, ενώ η πρόεδρος της LDH, Nathalie Tehio, δήλωσε ότι η έρευνα αναμένεται να είναι χρονοβόρα.

