Κοβέσι: «Ένας εισαγγελέας χωρίς εχθρούς δεν είναι πραγματικός εισαγγελέας» – Τι είπε για τα Τέμπη και τo άρθρο 86

Η Λάουρα Κοβέσι δεν αμφέβαλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για τον ανεξάρτητο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αμφέβαλε, όμως, ότι θα επιτρέψουν να λειτουργήσει.

Πέντε χρόνια 3.600 υποθέσεις

O θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δημιουργήθηκε το 2021, με τη Λάουρα Κοβέσι να είναι η πρώτη επικεφαλής του. Μέσα σε πέντε χρόνια έχει ανοίξει 3.600 υποθέσεις και έχει δεσμεύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ, προερχόμενο από τη δράση εγκληματικών οργανώσεων. Δεν έχει διστάσει να τα βάλει με την πιο επικίνδυνη μαφία στον κόσμο αλλά και με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ζήτησε να ρίξει τους τόνους

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euroactiv αποκάλυψε ότι υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ζήτησε να κατεβάσει τον τόνο της, όταν μιλά για τις απάτες, που ερευνά η υπηρεσία της. «Είπα, πώς τολμάς να μου το λες αυτό; Είμαστε ανεξάρτητοι. Και αν υπάρχει υπόθεση, είναι καθήκον μας να την ερευνήσουμε» και πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε καταγγελίες, αν αυτές αφορούσαν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.

Εμπόδιο στην προσπάθεια να προστατευτούν τα κονδύλια της ΕΕ αποτελούν όχι μόνο εγκληματίες, που προσπαθούν να τα κλέψουν, αλλά και τα θεσμικά συστήματα, που δυσκολεύουν σημαντικά τον έλεγχο. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει πολλαπλά επίπεδα ελέγχων με σκοπό την πρόληψη παρανομιών, χωρίς όμως να διασφαλίζει ότι αυτά λειτουργούν στην πράξη.

Η Κοβέσι πιστεύει ότι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταφέρει να αποδείξει την αξία της της, όπως και τα όρια των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχουν πολλές αρχές, φορείς και υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πρέπει να προλαμβάνουν την απάτη, να διενεργούν ελέγχους και να υποβάλλουν εκθέσεις. Και ξαφνικά, μια μέρα, συνειδητοποιείς ότι κανείς δεν κάνει πραγματικά αυτό που θα έπρεπε να κάνει», σχολίασε.

«Μετά από 20 χρόνια πρόληψης είναι αυτό αρκετό», είπε δείχνοντας την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ανακάλυψε πιθανά οικονομικά εγκλήματα ύψους περίπου 67 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ελλάδα και τα όρια του συστήματος

Τα όρια του συστήματος έγιναν πιο σαφώς αντιληπτά στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκη Εισαγγελία μεταξύ άλλων ερεύνησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που είχε ως συνέπεια να χάσουν τις ζωές τους 57 άνθρωποι. Οι ερευνητές της ΕΕ δεν μπόρεσαν να πάνε όσο βαθιά ήλπιζαν, καθώς μόνο η Βουλή μπορεί να μπορεί να διερευνήσει τις ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Τα Τέμπη και οι διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα

«Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούμε να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία, εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα. Είναι ήδη πολύ αργά, επειδή οι νόμοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά. Επομένως, αυτό είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν είναι δυνατή καμία περαιτέρω ενέργεια».

Για την Κοβέσι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να εξακριβώσουν την αλληλουχία των γεγονόων για να αποδείξουν την αθωότητα ή την ενοχή τους.

Η άρση της ασυλίας αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, σχολίασε και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.

Η σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αρνήθηκε να του ασκηθεί έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραπέμποντας στην ασυλία των στελεχών του. Παραδόξως, το όργανο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των εξόδων της ΕΕ.

Τελικά, η Κοβέσι προσέφυγε κατά του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ. «Είναι θέμα αρχής», σχολίασε.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραμένει υποστελεχωμένη. Το δικό της γραφείο στις Βρυξέλλες χρειαζόταν τουλάχιστον 8 εισαγγελείς, αλλά είχε μόλις δύο όταν ξεκίνησε. Η στήριξη που είχε από την αστυνομία ήταν, επίσης, περιορισμένη.

«Η έλλειψη υποστήριξης από τα κράτη μέλη μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια των ερευνών», είπε παραπέμποντας στις υποθέσεις που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για τις προμήθειας εμβολίων κατά του κορονοϊού. Ένα από τα ερευνώμενα πρόσωπα είναι η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την αντίσταση από τους θεσμούς, την έλλειψη πόρων αλλά και την παραπληροφόρηση.

Εκστρατεία συκοφάντισης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα

Η Κόβεσι μιλά με εμφανή εκνευρισμό για τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις προσωπικές επιθέσεις που συνοδεύουν τις υποθέσεις υψηλού προφίλ. Δεν είναι τόσο βίαιες όσο οι δολοφονικές απειλές που δέχονταν οι δικαστές τη δεκαετία του 1980 στη γενέτειρα της της Ρουμανία. Παίρνουν τη μορφή συντονισμένης προσπάθειας δυσφήμισης των εισαγγελέων.

Αυτό συνέβη συγκεκριμένα στην Ελλάδα και την Κροατία, όπου η ομάδα της «δέχτηκε συστηματικές επιθέσεις», ενώ η ίδια έγινε στόχος της αμφιλεγόμενης Blackcube, μιας ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών που τώρα εμπλέκεται σε κατηγορίες για ξένη παρέμβαση στη Σλοβενία. «Ένας εισαγγελέας που δεν έχει εχθρούς δεν είναι πραγματικός εισαγγελέας», λέει και χαμογελά.

Αν και αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή τη διπλωματική υπηρεσία της Επιτροπής, η Κόβεσι απάντησε στις επικρίσεις ότι η υπηρεσία της είναι υπεβολικά επιθετική.

Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

«Δεν γίνεσαι πιο αξιόπιστος, αν κρύβεις τη βρωμιά σου κάτω από το χαλί. Όσο υψηλότερη είναι η θέση σου στην ΕΕ, τόσο υψηλότερα πρέπει να είναι τα πρότυπα σου. Η υψηλή θέση δεν σε κάνει πιο ενάρετο από τους άλλους. Σημαίνει ότι πρέπει τηρείς τους κανόνες πιο ευλαβικά».

Η Κοβέσι έχει γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εμπόδια, που έχει βρει στον δρόμο της. Έχει μιλήσει σε κοινοβουλευτικές ακροάσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Όταν χρειάστηκε, απείλησε με νομικές ενέργειες, ακόμη και κατά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απάντηση των Βρυξελλών έχει περιοριστεί σε εκθέσεις, ελέγχους, συμβουλευτικές μελέτες και ατελείωτες εσωτερικές διαδικασίες που δεν επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές, υποστήριξε.

«Η Επιτροπή ξεκίνησε και πάλι μια νέα μελέτη», είπε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χειρίζεται τα αιτήματα για μεταρρύθμιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που ορίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα κράτη μέλη. «Είναι σπατάλη χρόνου και πόρων, δεν φοβάμαι να το πω».

