Σάλος στην Τουρκία: AI βίντεο παρουσιάζει τον Ερντογάν ως τον επόμενο στόχο των IDF

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρουσιάζει τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως τον «επόμενο στη σειρά» για εξόντωση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στο σχετικό clip εμφανίζεται σειρά από ηγετικά στελέχη του σιϊτικού Ισλάμ, όπως ο πρώην επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που έχουν δολοφονηθεί.

Κάθε ένας, κρατά ένα χαρτί με έναν αριθμό, με τον έναν μετά τον άλλον να αποχωρούν από τον χώρο, μέχρι που έρχεται η σειρά του Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίζεται κάθιδρος, να λαμβάνει τον «επόμενο αριθμό» για εξόντωση από τις IDF.

Το εν λόγω βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Τούρκους χρήστες, που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενό του «αναίσχυντο».

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, η οργή δεν περιορίζεται σε επικριτικά σχόλια, καθώς έχουν υπάρξει ακόμη και απειλές προς τον δημιουργό του βίντεο.

