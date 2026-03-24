NYT: O Σαουδάραβας πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ παρουσιάζει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται άτομα που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους για τις συνομιλίες.

Σε μια σειρά συνομιλιών την τελευταία εβδομάδα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μετέφερε στον Τραμπ ότι πρέπει να πιέσει για την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ υποστήριξε ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τον Κόλπο που μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την απαλλαγή της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ θεωρεί επίσης το Ιράν ως μακροπρόθεσμη απειλή, αλλά οι αναλυτές λένε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιθανότατα θα έβλεπαν ένα αποτυχημένο ιρανικό κράτος που είναι πολύ μπλεγμένο σε εσωτερικές αναταραχές για να απειλήσει το Ισραήλ ως νίκη, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ένα αποτυχημένο κράτος στο Ιράν ως σοβαρή και άμεση απειλή για την ασφάλεια.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι τόσο στις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας όσο και στις ΗΠΑ ανησυχούν ότι εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει ακόμη πιο τιμωρητικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν σε έναν ατελείωτο πόλεμο.

Δημόσια, ο Τραμπ ταλαντεύεται έντονα μεταξύ δηλώσεων ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα αλλά και ότι θα κλιμακωθεί. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνησή του και το Ιράν είχαν «παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μια πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών μας», αν και το Ιράν αμφισβήτησε την ιδέα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι συνέπειες του πολέμου για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας είναι τεράστιες. Οι ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, που εξαπολύθηκαν σε απάντηση στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, έχουν ήδη δημιουργήσει τεράστιες διαταραχές στην αγορά πετρελαίου.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι απέρριψαν την ιδέα ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει πιέσει για την παράταση του πολέμου.

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υποστήριζε πάντα μια ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης, ακόμη και πριν ξεκινήσει», ανέφερε η σαουδαραβική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι οι αξιωματούχοι «παραμένουν σε στενή επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ και η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη».

«Κύριο μέλημά μας σήμερα είναι να αμυνθούμε από τις καθημερινές επιθέσεις εναντίον του λαού μας και των πολιτικών υποδομών μας», πρόσθεσε η κυβέρνηση. «Το Ιράν έχει επιλέξει την επικίνδυνη ακροβατική πολιτική αντί για σοβαρές διπλωματικές λύσεις. Αυτό βλάπτει κάθε εμπλεκόμενο μέρος, αλλά κανέναν περισσότερο από το ίδιο το Ιράν».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους NYT, o Τραμπ κατά καιρούς φαινόταν ανοιχτός στο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει υποστηρίξει ότι αυτό θα ήταν λάθος, ανέφεραν οι άνθρωποι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, και έχει πιέσει για επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν για να αποδυναμωθεί η κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, ένας αυταρχικός γαλαζοαίματος που έχει ηγηθεί μιας διαρκούς καταστολής της αντίθετης άποψης, χαίρει σεβασμού από τον Τραμπ και έχει επηρεάσει στο παρελθόν τη λήψη αποφάσεων του προέδρου. Ο πρίγκιπας έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο Ιράν για να καταλάβουν τις ενεργειακές υποδομές και να αναγκάσουν την κυβέρνηση να εκδιωχθεί, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ φέρεται να έχει εξετάσει πιο σοβαρά μια στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Kharg, του κόμβου των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν. Μια τέτοια επιχείρηση, με αερομεταφερόμενες δυνάμεις του Στρατού ή μια αμφίβια επίθεση από Πεζοναύτες, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας έχει υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις στις συνομιλίες του με τον Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι απόψεις των Σαουδαράβων για τον πόλεμο διαμορφώνονται τόσο από οικονομικούς όσο και από πολιτικούς παράγοντες. Από την έναρξη του πολέμου, τα αντίποινα του Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό πνίξει το Στενό του Ορμούζ, παραλύοντας την ενεργειακή βιομηχανία της περιοχής. Η συντριπτική πλειοψηφία του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Κουβέιτ πρέπει να περάσει από το στενό για να φτάσει στις διεθνείς αγορές.

Ενώ η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατασκευάσει αγωγούς για να παρακάμψουν το στενό, αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν επίσης δεχθεί επίθεση.

Αναλυτές που γνωρίζουν τη νοοτροπία της σαουδαραβικής κυβέρνησης λένε ότι ενώ ο πρίγκιπας Μοχάμεντ πιθανώς προτιμούσε να αποφύγει έναν πόλεμο, ανησυχεί ότι αν ο Τραμπ υποχωρήσει τώρα, η Σαουδική Αραβία και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα θαρραλέο και εξαγριωμένο Ιράν μόνοι τους.

Κατά αυτή την άποψη, λένε, μια ημιτελής επίθεση θα εξέθετε τη Σαουδική Αραβία σε συχνές ιρανικές επιθέσεις. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε επίσης να αφήσει το Ιράν με τη δύναμη να κλείνει περιοδικά το Στενό του Ορμούζ.

«Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι σίγουρα θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία», δήλωσε η Γιασμίν Φαρούκ, διευθύντρια του έργου για τον Κόλπο και την Αραβική Χερσόνησο για την Διεθνή Ομάδα Κρίσεων.

Μια επίθεση που υποστηρίχθηκε από το Ιράν το 2019 σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – η οποία για λίγο έπληξε το ήμισυ της παραγωγής πετρελαίου του βασιλείου – ώθησε τον πρίγκιπα να επανεξετάσει την ανταγωνιστική του προσέγγιση απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι αργότερα επιδίωξαν μια διπλωματική ύφεση, αποκαθιστώντας τις σχέσεις με το Ιράν το 2023, εν μέρει επειδή συνειδητοποίησαν ότι η συμμαχία της χώρας τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφερε μόνο μερική προστασία από το Ιράν, δήλωσαν Σαουδάραβες αξιωματούχοι.

Άλλες χώρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιδίωξαν επίσης θερμότερες σχέσεις με το Ιράν τα τελευταία χρόνια για παρόμοιους λόγους.

Μετά την απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο, παρά τις συμβουλές αρκετών κυβερνήσεων του Κόλπου, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χώρες της περιοχής, εκτροχιάζοντας τις προσπάθειές τους να φέρουν το Ιράν στην αγκαλιά τους, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κόλπου.

«Η μικρή εμπιστοσύνη που υπήρχε πριν έχει διαλυθεί εντελώς», δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα πυραύλων Patriot που χρησιμοποιεί για να προστατευθεί από το μπαράζ ιρανικών επιθέσεων που έχουν πλήξει οι πετρελαιοποηγές, τα διυλιστήρια και τις πόλεις της.

Ωστόσο, οι πυραύλοι Patriot είναι σε έλλειψη παγκοσμίως. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη Σαουδική Αραβία έχουν ήδη πλήξει ένα διυλιστήριο και την πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ θραύσματα από αναχαιτισμένα βλήματα έχουν σκοτώσει δύο μετανάστες εργάτες από το Μπαγκλαντές και έχουν τραυματίσει περισσότερους από δώδεκα άλλους ξένους κατοίκους.

Από την αρχή του πολέμου, ο Νετανιάχου έχει πιέσει για στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στην υποβάθμιση των πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας και είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς το αν η σκληροπυρηνική κυβέρνηση στο Ιράν μπορεί να εκδιωχθεί από την εξουσία.

Αν και οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει μεγάλο αριθμό ηγετών, η σκληροπυρηνική κυβέρνηση παραμένει στον έλεγχο της χώρας.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι ένα αποτυχημένο κράτος στο Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για αυτούς, λένε οι αναλυτές. Φοβούνται ότι ακόμη και αν η κυβέρνηση του Ιράν πέσει, στοιχεία του στρατού – ή πολιτοφυλακές που θα μπορούσαν να αναδυθούν στο κενό εξουσίας – θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο βασίλειο και είναι πιθανό να επικεντρωθούν σε πετρελαϊκούς στόχους.

Ορισμένοι αναλυτές κυβερνητικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν πει σε άλλους αξιωματούχους ότι πιστεύουν ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ βλέπει τον πόλεμο ως ευκαιρία για να αυξήσει την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας σε όλη τη Μέση Ανατολή και ότι πιστεύει ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της ακόμη και αν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Σε συνομιλίες με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ, ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες για την τιμή του πετρελαίου και τη ζημιά που προκαλεί στην οικονομία. Ο Σαουδάραβας ηγέτης τον διαβεβαίωσε ότι αυτό είναι μόνο προσωρινό, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, Αμερικανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι είναι βαθιά επιφυλακτικοί ότι οι αγορές πετρελαίου θα ανακάμψουν γρήγορα από τον πόλεμο. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να καλύψει τα ελλείμματα που προκαλούνται από τον πόλεμο, επειδή ο χερσαίος αγωγός της μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κλάσμα του πετρελαίου που κανονικά διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, λένε οι οικονομολόγοι.

Ενώ η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις άλλες χώρες του Κόλπου για να αντέξει το κλείσιμο του στενού, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τρομερές συνέπειες εάν η πλωτή οδός δεν ανοίξει ξανά σύντομα.

Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές προκλήσεις καθώς πλησίαζε την προθεσμία του 2030 που είχε θέσει στον εαυτό του για να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε παγκόσμιο επιχειρηματικό κόμβο. Η κυβέρνησή του προβλέπει ελλείμματα στον προϋπολογισμό για αρκετά χρόνια, καθώς τα φιλόδοξα μεγάλα έργα και οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη πιέζουν τους περιορισμένους πόρους της χώρας.

Ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν θα έθετε όλα αυτά σε κίνδυνο. Η επιτυχία του πρίγκιπα εξαρτάται από τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για επενδυτές και τουρίστες.

Ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα αν η σαουδαραβική κυβέρνηση προτιμούσε έναν άμεσο τερματισμό του πολέμου ή μια μεγαλύτερη σύγκρουση στην οποία οι δυνατότητες του Ιράν θα υποβαθμίζονταν, ο πρίγκιπας Φαϊζάλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τους αξιωματούχους ήταν η διακοπή των ιρανικών επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία και τις γειτονικές χώρες.

«Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μοχλό που έχουμε – πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό και άλλο – για να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις», δήλωσε ο πρίγκιπας Φαϊζάλ.

