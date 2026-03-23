ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:15
23.03.2026 20:47

Κερδίζει χρόνο ή ανοίγει παράθυρο για λύση – Τα δύο σενάρια για τους ισχυρισμούς Τραμπ

Δύο σενάρια προκρίνουν αναλυτές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί νέου γύρου συνομιλιών με το Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί ο τερματισμός των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον Χασάν Αχμαντιάν, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ο οποίος μίλησε στο Al Jazeera σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε σημαντικά σημεία συμφωνίας, «Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: Είτε υποχωρεί πραγματικά από το τελεσίγραφο που ανακοίνωσε και αναδιπλώνεται από την κλιμάκωση έναντι του Ιράν – υπάρχουν, νομίζω, πολλοί στην περιοχή και στον κόσμο που θέλουν να δουν μια μέση λύση στην οποία το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συμφωνήσουν».

«Αλλά υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Προχωρά σε κλιμάκωση προετοιμάζοντας τις δυνάμεις και τα μέσα του στην περιοχή για να επιτεθεί πιο έντονα στο Ιράν σε πέντε ημέρες», δήλωσε ο Αχμαντιάν.

«Νομίζω ότι το Ιράν προετοιμάζεται και για τα δύο σενάρια. Ακούσαμε από περιφερειακές πηγές ότι προσπαθούν να μεσολαβήσουν. Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι στην περιοχή, οι χώρες προσπαθούν να διοχετεύσουν μηνύματα μεταξύ των δύο πρωτευουσών, αλλά η Τεχεράνη επιμένει κατηγορηματικά ότι δεν είχε ποτέ συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το σημείο. Οπότε μπορεί να ισχύει οποιοδήποτε από τα δύο σενάρια».

Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός αποστολής αμερικανών πεζοναυτών

Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα σχέδια για την αποστολή χιλιάδων επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν στρατιωτικές πηγές στο CBS News.

Μια δεύτερη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, περίπου 2.200 πεζοναυτών και τριών πολεμικών πλοίων, αναχώρησε από την Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν προηγουμένως δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η πρώτη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, που προέρχεται από τον Ειρηνικό, εξακολουθεί να κατευθύνεται προς την περιοχή.

Στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχουν επίσης λάβει εντολή να προετοιμαστούν για ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσαν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα ενέκρινε τη χρήση στρατευμάτων στο έδαφος.

