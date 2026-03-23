Σύγχυση μετά την αναδίπλωση Τραμπ – Λέει πως το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά, μιλά για «15 σημεία σύγκλισης» και το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Σύγχυση επικρατεί για τις εξελίξεις στο Ιράν μετά την αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ με ισχυρισμούς με συμφωνίας που θέλει απεγνωσμένα το Ιράν και ότι αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ενώ ακολούθησε η διάψευση από Ιρανό αξιωματούχο.

Μετά το τελεσίγραφο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλει για 5 μέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι ο Τραμπ «υποχώρησε» από την προθεσμία του «από φόβο για την απάντηση του Ιράν». Αν χτυπήσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις, θα χτυπήσουμε και εμείς, δήλωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης στον Αμερικανό πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην Τεχεράνη, ενώ οι νεκροί σε Ιράν και Λίβανο ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ναρκοθετήσει «όλες τις προσβάσεις και τις γραμμές επικοινωνίας στον Περσικό Κόλπο και στις παράκτιες περιοχές» — συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης «πλωτών ναρκών που μπορούν να εκτοξευθούν από τις ακτές» — σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση οι ακτές ή τα νησιά του.

Live οι εξελίξεις:

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

Politico: Η ΕΕ «κόβει» τον Όρμπαν από πληροφορίες λόγω φόβου διαρροών στη Ρωσία

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν