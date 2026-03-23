Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

Αν και η IDF έλεγε χθες ότι ο ισραηλινός πολίτης στα σύνορα με τον Λίβανο σκοτώθηκε από πυρά της Χεζμπολάχ, η θεωρία αυτή ανετράπη σήμερα.
Ο στρατός παραδέχτηκε, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, πως ο πολίτης, ο 60χρονος Οφερ Μόσκοβιτς, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών.
Ο άτυχος άνδρας δέχτηκε επίθεση ενώ οδηγούσε στη συνοικία Μισγκάβ Αμ, στα σύνορα της περιοχής, από το ισραηλινό πυροβολικό.
IDF probe finds man killed in north yesterday was hit by Israeli shelling, not a Hezbollah attack https://t.co/TfeB9nQPxQ— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 23, 2026
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η έρευνα, με επικεφαλής τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης, Υποστράτηγο Ράφι Μίλο, και άλλους ανώτερους αξιωματικούς, διαπίστωσε ότι ο Μόσκοβιτς σκοτώθηκε από οβίδες πυροβολικού που προορίζονταν να βοηθήσουν τα στρατεύματα που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο.
