ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:30
23.03.2026 10:30

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ… διασφάλισε την παραμονή των σοσιαλιστών στην δημαρχεία του Παρισιού.

Κέρδισε κατά κράτος τον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών και θα διαδεχτεί την Αν Ινταλγκό στη θέση του δήμου της πρωτεύουσας.

Ο Γκρεγκουάρ αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες της σύγχρονης γαλλικής κεντροαριστεράς, με μια πορεία που συνδυάζει μακροχρόνια ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση και εμπειρία στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο 49χρονος προέρχεται από μία οικογένεια με έντονα ενεργό ρόλο στο Κομμουνιστικό κόμμα της χώρας, με τον ίδιο ωστόσο να στρέφεται προς την σοσιαλδημοκρατία.

Σπούδασε στο Institut d’Études Politiques του Μπορντό και απέκτησε πτυχίο φιλοσοφίας.
Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά το 2002, όταν εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, υποστηρίζοντας τον Λιονέλ Ζοσπέν. Από την πρώτη στιγμή έδωσε το βάρος του στην αυτοδιοίκηση.

Η πρώτη μεγάλη του άνοδος ήρθε το 2010, όταν έγινε διευθυντής του γραφείου του τότε δημάρχου Παρισιού, Μπερτράντ Ντελανουά. Στη συνέχεια, μετά την εκλογή του Φρανσουά Ολάντ το 2012, εργάστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού Ζαν Μαρκ Ορόλ, ενώ το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στο Παρίσι και εντάχθηκε στη διοίκηση της δημάρχου Αν Ινταλγκό, αναλαμβάνοντας σημαντικούς τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και η διοικητική μεταρρύθμιση. Το 2018 έγινε πρώτος αναπληρωτής δήμαρχος, με αρμοδιότητες στον προϋπολογισμό, την αστική πολιτική και τον σχεδιασμό της πόλης.

Το 2024 εξελέγη βουλευτής στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, εκπροσωπώντας το Παρίσι, ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο βήμα στην πολιτική του πορεία, που ολοκληρώθηκε χθες.

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ρίχνει το βάρος στην προστασία των παιδιών

Ένα ιδιαίτερα ανθρώπινο στοιχείο της δημόσιας εικόνας του είναι η αποκάλυψη ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική του ηλικία. Η δημόσια αυτή εξομολόγηση έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των παιδιών και επηρέασε τον πολιτικό του λόγο, ενισχύοντας τη δέσμευσή του σε κοινωνικά ζητήματα.

Ο Γκρεγκουάρ δίνει επίσης έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ασκώντας έντονη κριτική στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την αύξηση των ενοικίων και την απομάκρυνση των κατοίκων από το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, υποστηρίζει την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, με περισσότερους ποδηλατοδρόμους και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, καθώς και την αναβάθμιση του Σηκουάνα.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι πατέρας τριών παιδιών και διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή. Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις – ακόμη και με την ίδια την Ινταλγκό σε ορισμένες φάσεις – έχει καταφέρει να χτίσει μια εικόνα μετριοπαθούς και προσιτού πολιτικού, που δεν δίνει βάση στην επικοινωνιακή προβολή.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα στην οικία του Ράμα ζητώντας την παραίτησή του (video)

Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Καμπανάκι» ΔΟΕ για πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, εκρήξεις στην Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Επικοινωνία Κάλας με τον Ιρανό ΥΠΕΞ – Ανησυχία για επέκταση των συνεπειών του πολέμου σε «εκατομμύρια ανθρώπους»

Μυριέλλα Κουρεντή: «Ο Ιησούς μού αποκαλύφθηκε – Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού» (Video)

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

Τα ταξί προβληματίζουν τους «γαλάζιους» βουλευτές

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

