Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα στην οικία του Ράμα ζητώντας την παραίτησή του (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επεισόδια έξω από την οικία του Έντι Ράμα σημειώθηκαν στα Τίρανα. Διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα πάνω στα τζάμια των γραφείων του πρωθυπουργού της Αλβανίας, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την παραίτησή του.
Από τα πυροτεχνήματα που πέταξαν, άνοιξε και μία εστία φωτιάς, με την αστυνομία να εκτοξεύει χημικά και νερό προς τους διαδηλωτές προκειμένου να τους απομακρύνει. Αυτοί απάντησαν με βόμβες μολότοφ και κροτίδες κατά υπουργικών κτιρίων και αστυνομικών οχημάτων.
Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη γειτονική χώρα με σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και σοβαρών επεισοδίων.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.