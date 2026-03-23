Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα στην οικία του Ράμα ζητώντας την παραίτησή του (video)

Επεισόδια έξω από την οικία του Έντι Ράμα σημειώθηκαν στα Τίρανα. Διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα πάνω στα τζάμια των γραφείων του πρωθυπουργού της Αλβανίας, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την παραίτησή του.

Από τα πυροτεχνήματα που πέταξαν, άνοιξε και μία εστία φωτιάς, με την αστυνομία να εκτοξεύει χημικά και νερό προς τους διαδηλωτές προκειμένου να τους απομακρύνει. Αυτοί απάντησαν με βόμβες μολότοφ και κροτίδες κατά υπουργικών κτιρίων και αστυνομικών οχημάτων.

Police fired water cannons at protesters in Albania after they hurled petrol bombs and firecrackers at the residence of Prime Minister Edi Rama pic.twitter.com/PEoVbkPcni — Reuters (@Reuters) March 22, 2026

Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη γειτονική χώρα με σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και σοβαρών επεισοδίων.

