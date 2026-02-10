Έτοιμη να εκραγεί η Αλβανία: Διαδηλωτές περικύκλωσαν το πρωθυπουργικό μέγαρο και απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα με αφορμή τη δίωξηγια διαφθορά που ασκήθηκε σε βάρος της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας να παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση.
Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται ότι παρενέβη, ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες σε διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις.
Οι διωκτικές αρχές ζητούν την άρση της ασυλίας της, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να δώσει το πράσινο φως το κοινοβούλιο.
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για τρίτο βράδυ έξω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο.Σε καίρια σημεία είχαν αναπτυχθεί 1.300 αστυνομικοί που έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.
Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «ειρηνική εξέγερση» και κατηγόρησε τον Ράμα ότι «κήρυξε πόλεμο στο δικαστικό σύστημα».
