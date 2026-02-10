Έτοιμη να εκραγεί η Αλβανία: Διαδηλωτές περικύκλωσαν το πρωθυπουργικό μέγαρο και απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα με αφορμή τη δίωξηγια διαφθορά που ασκήθηκε σε βάρος της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας να παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση.

Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται ότι παρενέβη, ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες σε διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις.

Thousands of protestors gathered in Tirana demanding the resignation of Deputy Prime Minister Belinda Balluku over alleged corruption, clashing with police.



More Here → https://t.co/XI7qWimKLM pic.twitter.com/A0cz7J3UCT — PiQ Newswire (@PiQNewswire) February 10, 2026

Οι διωκτικές αρχές ζητούν την άρση της ασυλίας της, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να δώσει το πράσινο φως το κοινοβούλιο.

Kur protestat digjen dhe policët lëndohen, opozita pushon së qeni shpresë dhe kthehet në rrezik. Dhuna nuk rrëzon pushtetin. Kjo nuk është betejë për demokraci, është vetëshkatërrim politik.#protestvote2026 #Albania pic.twitter.com/r0iuZ2cvI8 — Erjon Doda (@ErjonDodaal) February 10, 2026

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για τρίτο βράδυ έξω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο.Σε καίρια σημεία είχαν αναπτυχθεί 1.300 αστυνομικοί που έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «ειρηνική εξέγερση» και κατηγόρησε τον Ράμα ότι «κήρυξε πόλεμο στο δικαστικό σύστημα».

Διαβάστε επίσης

Νέο κύμα οργής κατά Στάρμερ μετά την αποπομπή από τους Εργατικούς στελέχους που συνδέεται με παιδεραστή

Σουηδέζα αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία Επστάιν – Κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι

Ο Νετανιάχου γνώριζε για το σχέδιο επίθεσης της Χαμάς από το 2018: Είχε λάβει εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών, λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ