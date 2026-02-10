search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 23:50
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

10.02.2026 22:06

Έτοιμη να εκραγεί η Αλβανία: Διαδηλωτές περικύκλωσαν το πρωθυπουργικό μέγαρο και απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα

10.02.2026 22:06
Albania

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα με αφορμή τη δίωξηγια διαφθορά που ασκήθηκε σε βάρος της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας να παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση.

Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται ότι παρενέβη, ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες σε διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις. 

Οι διωκτικές αρχές ζητούν την άρση της ασυλίας της, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να δώσει το πράσινο φως το κοινοβούλιο.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για τρίτο βράδυ έξω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο.Σε καίρια σημεία είχαν αναπτυχθεί 1.300 αστυνομικοί που έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «ειρηνική εξέγερση» και κατηγόρησε τον Ράμα ότι «κήρυξε πόλεμο στο δικαστικό σύστημα».

