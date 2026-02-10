Νέο κύμα οργής κατά Στάρμερ μετά την αποπομπή από τους Εργατικούς στελέχους που συνδέεται με παιδεραστή

Αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα οργής είναι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μετά τη διαγραφή του στελέχους του Εργατικού Κόμματος και πρώην επικεφαλής επικοινωνιών Λόρδου Μάθιου Ντόιλ λόγω της προηγούμενης σχέσης του με έναν παιδόφιλο δημοτικό σύμβουλο.

Ο Λόρδος Ντόιλ αποπέμφθηκε από τους Εργατικούς αφού συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία για τον πρώην δημοτικό σύμβουλο των Εργατικών Σον Μόρτον τον Μάιο του 2017. Ο Μόρτον παραδέχτηκε ότι είχε άσεμνες εικόνες παιδιών τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Ντόιλ δήλωσε ότι τα εγκλήματα του Μόρτον ήταν «απεχθή» και ότι «οι μόνες μου ανησυχίες είναι για τα θύματά του».

Ο Λόρδος Μάθιου Ντόιλ παραδέχτηκε ότι είχε επαφή με τον παιδεραστή δημοτικό σύμβουλο Σον Μόρτον μετά την καταδίκη του, αλλά ότι αυτές ήταν «εξαιρετικά περιορισμένες».

«Μετά την καταδίκη του, οποιαδήποτε επαφή ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και δεν τον έχω δει ούτε μιλήσει μαζί του εδώ και χρόνια», είπε.

«Δύο φορές ήμουν σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν άλλοι άνθρωποι, στις οποίες παρευρέθηκε, και μία φορά τον είδα για να ελέγξω αν είναι καλά αφού εκφράστηκαν ανησυχίες μέσω άλλων».

Είπε ότι το τελευταίο συνέβη επειδή: «Ενήργησα για να προσπαθήσω να διασφαλίσω την ευημερία ενός προβληματικού ατόμου, καταδικάζοντας πλήρως τα εγκλήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί και δηλώνοντας σαφές ότι οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των εγκλημάτων του. Λυπάμαι για τα λάθη που έχω κάνει. Δεν θα δεχτώ την επίθεση των Εργατικών».

Είναι η τελευταία σε μια σειρά αποχωρήσεων που συγκλονίζουν το Εργατικό Κόμμα, μετά την παραίτηση του προσωπάρχη της Ντάουνινγκ Στριτ, Μόργκαν ΜακΣούινι, και του διευθυντή επικοινωνίας Τιμ Άλαν, μέσα σε ένα ταραγμένο 48ωρο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι «δεν θα φύγω ποτέ από τη χώρα που αγαπώ», σε μια απάντηση στις εικασίες για την ηγεσία και τις εσωτερικές διαμάχες των Εργατικών μετά το σκάνδαλο Μάντελσον-Επστάιν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας προσπάθησε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην κοινότητα στο Χερτφορντσάιρ, λέγοντας ότι «η πραγματική μάχη δεν είναι στο Εργατικό Κόμμα» αλλά με την δεξιά πολιτική.

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματική γκάφα: Ο λογαριασμός του Βανς στο Χ διαγράφει ανάρτηση που αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Σουηδέζα αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία Επστάιν – Κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι