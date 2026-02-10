Διπλωματική γκάφα: Ο λογαριασμός του Βανς στο Χ διαγράφει ανάρτηση που αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων

Ο λογαριασμός X του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αφού απέτισε φόρο τιμής σε ένα μνημείο στη χώρα την Τρίτη.

Η αρχική ανάρτηση από τον λογαριασμό του αντιπροέδρου — η οποία ανέφερε ότι ο Βανς και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς παρευρέθηκαν σε τελετή κατάθεσης στεφάνου «για να τιμήσουν τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915» — ήταν σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «γενοκτονία» για να αναφερθεί στη συστηματική δολοφονία και απέλαση Αρμενίων από την Τουρκία.

Εκτός από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν αποφύγει αυτόν τον όρο από φόβο μήπως βλάψουν τους δεσμούς με την Τουρκία, έναν βασικό περιφερειακό σύμμαχο, ο οποίος επί του παρόντος παίζει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ιράν.

Ένας αξιωματούχος του αντιπροέδρου έριξε την ευθύνη στο προσωπικό που δεν αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας που ταξιδεύει με τον Βανς.

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής χαρακτήρισε τη διαγραφή «μια πράξη άρνησης που συνάδει με την επαίσχυντη υποχώρηση του Προέδρου Τραμπ από την ειλικρινή αμερικανική μνήμη ενός εγκλήματος που αναγνωρίστηκε από όλες τις 50 πολιτείες, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τον Λευκό Οίκο και περισσότερες από δώδεκα συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

Ο Βανς — ο πρώτος εν ενεργεία αντιπρόεδρος ή πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Αρμενία — δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Αρμένιοι του ζήτησαν να επισκεφθεί τον τόπο, αποκαλώντας τη σφαγή «ένα πολύ τρομερό πράγμα που συνέβη πριν από λίγο περισσότερο από 100 χρόνια».

Ένας εκπρόσωπος του Βανς δήλωσε στο CNN: «Αυτός είναι ένας λογαριασμός που διαχειρίζεται το προσωπικό και υπάρχει κυρίως για να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες του Αντιπροέδρου. Για τις απόψεις του Αντιπροέδρου επί της ουσίας της ερώτησης, σας παραπέμπω στα σχόλια που έκανε νωρίτερα στον διάδρομο σε απάντηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων».

Ο Βανς είπε ότι επισκέφθηκε τον τόπο «από ένδειξη σεβασμού, τόσο για τα θύματα, αλλά και για την αρμενική κυβέρνηση».

«Προφανώς, είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος που επισκέπτεται ποτέ την Αρμενία. Μας ζήτησαν να επισκεφτούμε τον χώρο. Προφανώς, είναι κάτι πολύ τρομερό που συνέβη πριν από λίγο περισσότερο από 100 χρόνια και κάτι που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό για αυτούς πολιτισμικά», δήλωσε ο Βανς, ο οποίος πρόσθεσε ότι σχεδιάζει επίσης να επισκεφθεί σημαντικούς χώρους στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε — αλλά αργότερα διέγραψε — τα σχόλια του Βανς σχετικά με την επίσκεψη στο μνημείο.

Ο επίσημος λογαριασμός του αντιπροέδρου αναδημοσίευσε αργότερα μια ανάρτηση από τον γραμματέα Τύπου του Βανς, Τέιλορ Βαν Κερκ, που έδειχνε το δεύτερο ζευγάρι στην κατάθεση στεφάνου και περιελάμβανε μια φωτογραφία του χειρόγραφου σημειώματος του Βανς σε ένα βιβλίο επισκεπτών.

«Σε επίσημη μνήμη των ζωών που χάθηκαν, τιμούμε την ανθεκτικότητα και το διαρκές πνεύμα του αρμενικού λαού», έγραψε ο αντιπρόεδρος.

Ο αριθμός των Αρμενίων που σκοτώθηκαν έχει αποτελέσει σημαντικό σημείο διαμάχης. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 300.000 έως 2 εκατομμύρια θανάτους μεταξύ 1914 και 1923, με όχι όλα τα θύματα να είναι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά οι περισσότερες εκτιμήσεις — μεταξύ αυτών και μιας από τις 800.000 μεταξύ 1915 και 1918, που έγινε από τις ίδιες τις οθωμανικές αρχές — κυμαίνονται μεταξύ 600.000 και 1,5 εκατομμυρίου.

Είτε λόγω δολοφονιών είτε λόγω αναγκαστικής απέλασης, ο αριθμός των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία μειώθηκε από 2 εκατομμύρια το 1914 σε λιγότερους από 400.000 μέχρι το 1922.

Το 2021, ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που αναγνώρισε επίσημα τη σφαγή ως γενοκτονία, με μια δήλωση για την επέτειό της που ανέφερε: «Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων όσων πέθαναν στη γενοκτονία των Αρμενίων κατά την οθωμανική εποχή και δεσμευόμαστε εκ νέου να αποτρέψουμε μια τέτοια φρικαλεότητα από το να επαναληφθεί ποτέ». Η δήλωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Αρμενία, αλλά καταδικάστηκε από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες ήταν μέρος της περιόδου του πολέμου και ότι υπήρξαν απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Πέρυσι, η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε δήλωση στις 24 Απριλίου για να τιμήσει τη μνήμη του «Meds Yeghern», ενός αρμενικού όρου, χωρίς να τον μεταφράσει στα αγγλικά ως γενοκτονία.

«Από το 1915, ενάμιση εκατομμύριο Αρμένιοι εξορίστηκαν και οδηγήθηκαν σε πορεία θανάτου στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την Ημέρα Μνήμης, ενωνόμαστε και πάλι με τη Μεγάλη Αρμενική Κοινότητα στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, θρηνώντας τις πολλές ζωές που χάθηκαν», ανέφερε η δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να μπλοκάρουν το ομόφωνο αίτημα για ψήφισμα που αναγνώριζε τις μαζικές δολοφονίες Αρμενίων από το 1915 έως το 1923 ως γενοκτονία, με το σκεπτικό ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία το 2019.

