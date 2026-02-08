Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν

O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν τιμή του να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα για το ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.

Τεράστια κρίση λόγω της υπόθεσης Μάντελσον – Έπσταϊν

Η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον εξελίσσεται σε μείζονα πολιτική κρίση για τον Κιρ Στάρμερ, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη δοκιμασία της πρωθυπουργίας του.

Οι αποκαλύψεις για τους δεσμούς του πρώην πρεσβευτή με τον Τζέφρι Έπσταϊν, οι εσωκομματικές αντιδράσεις στους Εργατικούς και οι πιέσεις για πλήρη διαφάνεια γύρω από τη διαδικασία διορισμού του, εντείνουν την αμφισβήτηση της κρίσης του πρωθυπουργού και του στενού του επιτελείου, με το πολιτικό κόστος να βαθαίνει ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η μυστική ηλεκτρονική αλληλογραφία του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο που βρισκόταν στην κυβέρνηση θα μπορούσε να συνιστά «έγκλημα» και ήταν «προδοσία όλων όσων πρεσβεύουμε ως χώρα», δήλωσε το Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Γκόρντον Μπράουν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ο οποίος δέχεται έντονα ερωτήματα για την κρίση της κρίσης του, μετά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δεσμεύτηκε την Τετάρτη να δημοσιοποιήσει μια σειρά από emails και γραπτά μηνύματα ανάμεσα στον πρώην λόρδο των Εργατικών και το στενό του επιτελείο — με τους δικούς του όρους.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, αναγκάστηκε να ενισχύσει τον ανεξάρτητο έλεγχο της διαδικασίας δημοσιοποίησης των εγγράφων, μετά από εξέγερση βουλευτών του ίδιου του του κόμματος, οι οποίοι δηλώνουν σοκαρισμένοι από το σκάνδαλο και φοβούνται ότι οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης θα «κολλήσουν».

Ανήσυχοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που πλέον περιμένουν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων με έντονη αβεβαιότητα, στρέφονται με ανανεωμένη σφοδρότητα εναντίον του πρωθυπουργού και του επικεφαλής του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Το POLITICO μίλησε με 20 βουλευτές των Εργατικών, καθώς και νυν και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους, για το ρεπορτάζ αυτό.

«Χρειαζόμαστε ένα κεφάλι», δήλωσε ένας μετριοπαθής βουλευτής των Εργατικών που εξελέγη το 2024, ο οποίος όπως και οι υπόλοιποι ζήτησε ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα.

«Κάποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτή την αποτυχία», ανέφερε δεύτερος βουλευτής, συνήθως πιστός στην ηγεσία, προσθέτοντας ότι «δεν θα τον ενδιέφερε» ποιος ακριβώς θα είναι.

Στο μυαλό πολλών βουλευτών και στελεχών των Εργατικών, η υπόθεση Μάντελσον έχει αποδυναμώσει περαιτέρω τόσο τον Στάρμερ όσο και τον ΜακΣουίνι, οι οποίοι είχαν πιέσει για τον διορισμό του στενού τους συμμάχου και φίλου ως πρεσβευτή στα τέλη του 2024.

Ύστερα από αλλεπάλληλες αναδιπλώσεις σε φορολογικά και πολιτικά ζητήματα, αρκετοί θεωρούν ότι η κρίση Μάντελσον συμπυκνώνει τις βασικές επικρίσεις προς την ηγεσία Στάρμερ: ότι δεν δίνει τη δέουσα προσοχή σε πιθανούς κινδύνους μέχρι να εξελιχθούν σε πλήρη σκάνδαλα.

«Αγαπώ τον Μόργκαν, αλλά ο Κιρ πρέπει να τον απολύσει και θα έπρεπε να το έχει κάνει εδώ και καιρό», δήλωσε στέλεχος των Εργατικών που υπήρξε διαχρονικά πιστό στην ηγεσία. «Το πρόβλημα είναι ποιον θα τον αντικαταστήσει».

