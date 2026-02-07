Βρετανία: Έρευνα της αστυνομίας σε δύο σπίτια για το σκάνδαλο Μάντελσον – Έπσταϊν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες που συνδέονται με τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον, στο πλαίσιο καταγγελιών περί διαρροής ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών στον Τζέφρι Επστάιν.

Οι έρευνες ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με την αστυνομία, και αφορούσαν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αναφέρει ότι οι έρευνες αφορούσαν στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με μεταβιβάσεις πληροφοριών ικανές να επηρεάσουν τις χρηματαγορές και την οικονομική σταθερότητα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν υλικά και αρχεία που θα τύχουν περαιτέρω εξέτασης από τα αρμόδια όργανα.

Τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι ο Μάντελσον, όταν κατείχε κυβερνητικό αξίωμα ως υπουργός Επιχειρήσεων το 2008, αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Επστάιν σχετικά με κυβερνητικά σχέδια για έναν εφάπαξ φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών. Δύο ημέρες μετά την ανταλλαγή των μηνυμάτων, τα ίδια έγγραφα υποδηλώνουν ότι υπήρξαν περαιτέρω συζητήσεις για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ άλλες ανταλλαγές φαίνεται να περιλαμβάνουν απόρρητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές.

Οι αποκαλύψεις έρχονται στο φόντο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όταν οι ρυθμίσεις για τα μπόνους και οι φορολογικές αποφάσεις είχαν ευθεία σχέση με τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα θεωρούνταν οικονομικό έγκλημα, αν το διερευνούσε η αστυνομία», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες ήταν «απόρρητες οικονομικές πληροφορίες» που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το νόμισμα και να προκαλέσουν κερδοσκοπικές συναλλαγές.

Τα μηνύματα δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο συμπεριέλαβε τα σχετικά email και αποτελούν αντικείμενο διεθνούς προσοχής καθώς συνδέονται με χρηματιστηριακές κινήσεις εκείνης της περιόδου. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν τα στοιχεία συνιστούν ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσης.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε ενώπιον της Βουλής ότι γνώριζε για τη φιλία του Μάντελσον με τον Επστάιν και ότι, παρά την ενημέρωση, προχώρησε στον διορισμό του ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον, ενώ χαρακτήρισε τις ενέργειες «προδοσία». Ο Μάντελσον έχει παραιτηθεί από το Εργατικό Κόμμα και από τη Βουλή των Λόρδων μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών για τις διαρροές και εξέφρασε, πριν από περίπου ένα μήνα, τη λύπη του για τη σχέση του με τον Επστάιν, ζητώντας συγγνώμη «απερίφραστα από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

Ο ίδιος ο Μπράουν δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την επαναφορά του Μάντελσον στην κυβέρνηση το 2008 και ότι εκείνη την περίοδο το ιστορικό του θεωρούνταν «αψεγάδιαστο». Πρόσθεσε ότι αισθάνθηκε «σοκαρισμένος, λυπημένος, θυμωμένος, προδομένος και απογοητευμένος» όταν είδε τα μηνύματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Γκόρντον Μπράουν ζήτησε επίσης «συνταγματική μεταρρύθμιση» για τη διαφάνεια στη Βουλή των Λόρδων και τόνισε την ανάγκη άμεσης διερεύνησης των υποθέσεων διαφθοράς. Η έρευνα χαρακτηρίζεται ποινική και συνεχίζεται από τα αρμόδια εισαγγελικά και αστυνομικά όργανα, ενώ κάθε στοιχείο που προκύπτει αναμένεται να εξεταστεί με βάση τα επίσημα διαδικαστικά πλαίσια.

