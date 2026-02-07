search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 03:39
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2026 15:53

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Έντονες αποδοκιμασίες σε Τζέι Ντι Βανς και την αποστολή του Ισραήλ στην τελετή έναρξης (Video)

07.02.2026 15:53
israilChimerini1

Η πανηγυρική ατμόσφαιρα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα» σημαδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες, με το κοινό να στρέφεται κατά του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, αλλά και της ισραηλινής αποστολής.

Ενώ η πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους, το κλίμα άλλαξε άρδην όταν η γιγαντοοθόνη του σταδίου έδειξε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Οι επευφημίες μετατράπηκαν σε ηχηρές αποδοκιμασίες, μια αντίδραση που συνδέεται άμεσα με την πολιτική ένταση των τελευταίων εβδομάδων.

Η βίαιη καταστολή από την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ενώ ειδικά στην Ιταλία, η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει ομοσπονδιακές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της ICE) για την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών, οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους την περασμένη Παρασκευή.

Ανάλογη υποδοχή επιφύλαξε το κοινό και στην τετραμελή αποστολή του Ισραήλ. Παρά τα χαμόγελα των αθλητών που εισήλθαν στο στάδιο κυματίζοντας τη σημαία τους, το Σαν Σίρο «σείστηκε» από φωνές δυσαρέσκειας. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση, ανεβάζοντας την ένταση της μουσικής για να καλύψουν τις αποδοκιμασίες.

