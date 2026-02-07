search
07.02.2026 11:34

Ρωσία: Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης – Η κύρια εκδοχή και οι ασυνήθιστοι θάνατοι

07.02.2026 11:34
moscow new (2)

Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Μόσχας ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας, Σεργκέι Τρόπιν, σύμφωνα με ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, που επικαλούνται πληροφορίες από τις Αρχές.

Το πτώμα του πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου βρέθηκε στο μπάνιο και η κύρια εκδοχή για τον θάνατό του είναι ο πνιγμός.

Ο Σεργκέι Τρόπιν υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης το 1996-1997, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπόρις Γέλτσιν. Το 1996, του απονεμήθηκε ο υψηλότερος βαθμός του Κρατικού Συμβούλου Δικαιοσύνης.

Θάνατοι κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες

Ωστόσο, δεν πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό. Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αρκετοί υψηλόβαθμοι πρώην και νυν Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πεθάνει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Τον περασμένο Ιανουάριο, έγινε γνωστό πως αυτοκτόνησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργού Εργασίας Αλεξέι Σκλιάρ. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, πριν βάλει τέλος στη ζωή του άφησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

Τραμπ: Διάταγμα επιβολής δασμών σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν

Πολωνία: Έκλεισαν δύο αεροδρόμιο λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας»

