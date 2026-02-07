search
07.02.2026 08:44

Πολωνία: Έκλεισαν δύο αεροδρόμιο λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας»

polwnia_aerodromia

Ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ στην νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», όπως ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η FAA σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Αποκαλύψεις, παραλείψεις και οργή των θυμάτων

Axios: Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η γαλλική εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του 86χρονου πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ

