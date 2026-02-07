Axios: Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.

