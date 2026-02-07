search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:04
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2026 07:20

Τραμπ σε διπλή «σκακιέρα»: Αισιοδοξία για συμφωνίες με Ουκρανία και Ιράν και απειλές για δασμούς σε χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

07.02.2026 07:20
trump tarriffs 8876- new

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των διαπραγματεύσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας για «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αποτέλεσμα στο άμεσο διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξελίσσονται θετικά.

«Υπήρξαν πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα σταματούσε τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ωστόσο έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Reuters: Στόχος συμφωνίας έως τον Μάρτιο, αλλά με μεγάλες διαφωνίες

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έως τον Μάρτιο, χωρίς όμως να αποκλείεται αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα.

Το βασικό «αγκάθι» παραμένει το εδαφικό ζήτημα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες για τα κατεχόμενα εδάφη.

Σενάριο για εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία

Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να διεξαχθούν ταυτόχρονα εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία, ώστε να εγκριθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Μάλιστα, δύο από τις πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε ως πιθανός μήνας ο Μάιος, αν και άλλοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα «ευφάνταστο», σημειώνοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες απαιτούνται περίπου έξι μήνες για την οργάνωση εκλογών.

Παράλληλα, για να διεξαχθούν εκλογές, θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, καθώς όσο ισχύει στρατιωτικός νόμος απαγορεύεται η διεξαγωγή τους.

Το Αμπού Ντάμπι έφερε μόνο ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι είχε περιορισμένα αποτελέσματα, καθώς οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και σε δέσμευση ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σύντομα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις και φοβάται νέα «παγίδα»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Κίεβο επιμένει πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συμφωνία, αν δεν εφαρμοστούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ταυτόχρονα, η ουκρανική πλευρά φέρεται να ζητά κατάπαυση του πυρός σε όλη τη διάρκεια μιας πιθανής προεκλογικής περιόδου, ώστε να προστατευτεί η διαδικασία εκλογών και δημοψηφίσματος, καθώς υπάρχει έντονη δυσπιστία απέναντι στο Κρεμλίνο για την τήρηση εκεχειριών.

Παράλληλα, «πολύ καλές» συνομιλίες και με το Ιράν

Στο ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε και τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν στο Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ καλές» και σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών 25% σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη.

