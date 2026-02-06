Πόλεμος στην Ουκρανία: Την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την επιδιόρθωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης ζητά ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών που άφησαν εκατοντάδες κτίρια χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα την ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, ενώ παράλληλα έθεσε ως προτεραιότητα την επιδιόρθωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, τα οποία έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αλλεπάλληλες νυχτερινές επιθέσεις τον περασμένο μήνα με drones και πυραύλους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και αφήνοντας εκατοντάδες πολυκατοικίες χωρίς ρεύμα και κυρίως χωρίς θέρμανση.

«Θα υπάρξουν αλλαγές εκεί όπου η αεράμυνα δεν απέδωσε»

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους Δυτικούς εταίρους του Κιέβου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, ώστε να προστατευθούν οι πόλεις και οι ενεργειακές υποδομές.

Σήμερα προανήγγειλε ότι θα γίνουν αλλαγές προσωπικού στις περιοχές όπου η αντιαεροπορική άμυνα δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε επιχειρησιακές αστοχίες.

Κίεβο χωρίς θέρμανση: 1.100 πολυκατοικίες στο «κόκκινο»

Ιδιαίτερα έχει πληγεί η πρωτεύουσα, το Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την τελευταία επίθεση, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Παρότι η θερμοκρασία τη νύχτα έχει ανέβει ελαφρά, οι προβλέψεις παραμένουν ανησυχητικές, καθώς αναμένεται να πέσει στους -8 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Βοήθεια από άλλες περιοχές και κινητοποίηση κρατικών φορέων

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα σταλεί βοήθεια στο Κίεβο από άλλες περιοχές, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο.

«Όλοι στην Ουκρανία είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και πραγματικά βοηθούν το Κίεβο, πολλές κοινότητες αλλά και κρατικές εταιρείες στέλνουν πόρους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κόντρα με Κλίτσκο στο φόντο της ενεργειακής κρίσης

Την ίδια ώρα, η κρίση στη θέρμανση του Κιέβου έχει πυροδοτήσει και πολιτική ένταση. Ο Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών εξελίσσεται σε μια στιγμή που η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα κύματα ρωσικών επιθέσεων, με στόχο να αποδυναμωθούν οι ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές της χώρας.

