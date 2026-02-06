CBS: Ποιος μπήκε στο διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του Επστάιν τη νύχτα του θανάτου του; – Τα βίντεο που αντικρούουν τις επίσημες αναφορές

Πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι οι ερευνητές που εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας από τη νύχτα του θανάτου του Τζέφρι Επστάιν παρατήρησαν μια φιγούρα με πορτοκαλί ρούχα να ανεβαίνει τη σκάλα προς το απομονωμένο, κλειδωμένο διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του περίπου στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2019.

Αυτή η καταχώρηση σε ένα αρχείο καταγραφής του βίντεο από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο φαίνεται να υποδηλώνει κάτι που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως από τις αρχές: «Μια πορτοκαλί φιγούρα φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του L Tier – θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας κρατούμενος που συνοδεύτηκε σε αυτό το διάζωμα».

Φαίνεται επίσης, σύμφωνα με ένα υπόμνημα του FBI, ότι οι αξιολογήσεις από τους ερευνητές οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα από το FBI και εκείνους που εξέτασαν το ίδιο βίντεο από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το αρχείο καταγραφής του FBI περιγράφει την θολή εικόνα ως «πιθανώς έναν κρατούμενο».

Ο γενικός επιθεωρητής το καταγράφει ως αξιωματικό που κουβαλάει πορτοκαλί «σεντόνια ή κλινοσκεπάσματα», σημειώνοντάς το στην τελική του έκθεση ως «άγνωστος [σωφρονιστικός υπάλληλος]».

Η τελική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ανέφερε: «Περίπου στις 10:39 μ.μ., ένας άγνωστος αστυνομικός εμφανίστηκε να ανεβαίνει τη σκάλα L Tier και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στο οπτικό πεδίο της κάμερας στις 10:41 μ.μ.».

Οι επίσημες αναφορές αναφέρουν ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε λίγο πριν τις 6:30 π.μ., όταν το πτώμα του ανακαλύφθηκε από έναν σωφρονιστικό υπάλληλο που του παρέδιδε το πρωινό του. Δεν προσδιορίστηκε ποτέ επίσημη ώρα θανάτου. Τους τελευταίους μήνες, έχουν υπάρξει ερωτήματα σχετικά με το έργο των ερευνητών που διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε μια εις βάθος ανάλυση σε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης από τη φυλακή, το CBS News είχε προηγουμένως αναφέρει τη φιγούρα στις σκάλες και συμβουλεύτηκε ανεξάρτητους αναλυτές βίντεο, οι οποίοι δήλωσαν ότι η εικόνα συνάδει με το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν κρατούμενο – ή κάποιον που φορούσε πορτοκαλί στολή φυλακής – παρά με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Τα νέα αρχεία εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα κοντά στο κελί του Επστάιν αργά εκείνο το βράδυ. Οι επίσημες αναφορές για τον θάνατο του Επστάιν δεν αναφέρουν την πορτοκαλί φιγούρα, και μεταγενέστερες δηλώσεις από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένου του τότε γενικού εισαγγελέα, Μπιλ Μπαρ, ήταν ότι κανείς δεν εισήλθε στο κελί του Επστάιν τη νύχτα του θανάτου του. Το περασμένο καλοκαίρι, σε μια συνέντευξη στο “Fox & Friends”, ο τότε αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, δήλωσε: «Υπάρχει βίντεο καθαρό, είναι το μόνο άτομο εκεί μέσα και το μόνο άτομο που βγαίνει. Μπορείτε να το δείτε».

Οι υπάλληλοι της φυλακής που έδωσαν συνέντευξη στο CBS News δήλωσαν ότι η συνοδεία ενός κρατουμένου εκείνη την ώρα θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη. Η ταυτοποίηση του ατόμου θα μπορούσε να ήταν κρίσιμη για την αναπαράσταση των γεγονότων, δεδομένου ότι η παρατήρηση έγινε εντός του εκτιμώμενου παραθύρου της πιθανής ώρας θανάτου του Επστάιν.

Η σκάλα που οδηγεί στο κελί του καταγράφηκε από τη μόνη κάμερα που είναι γνωστό ότι κατέγραφε εκείνο το βράδυ, τοποθετημένη με τρόπο που έκρυβε εν μέρει μια πιθανή προσέγγιση στο κελί του Επστάιν. Οι κυβερνητικοί ερευνητές βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το υλικό για την αναπαράσταση του χρονοδιαγράμματος των γεγονότων. Ωστόσο, λόγω της γωνίας λήψης της κάμερας, δεν ήταν δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος να ανέβηκε τις σκάλες και να μπήκε στο διάζωμα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η ανάλυση αυτού του βίντεο από το CBS News διαπίστωσε πρόσθετες αντιφάσεις μεταξύ αυτού που έδειχνε το βίντεο και των επίσημων δηλώσεων.



Χιλιάδες σελίδες που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποκάλυψης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα, παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες μεταξύ του βράδυ της 9ης Αυγούστου, όταν ο Επστάιν εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός στην κάμερα, και της ανακάλυψης της σορού του το επόμενο πρωί.

Τα αρχεία και οι συνεντεύξεις περιγράφουν μια σε μεγάλο βαθμό μια ήσυχη νύχτα μέσα στην Ειδική Μονάδα Στέγασης όπου κρατούνταν ο Επστάιν. Αρκετοί κρατούμενοι είπαν στους ερευνητές ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών μέσα στα κελιά τους, συμπεριλαμβανομένης μαριχουάνας και K2, μιας συνθετικής ουσίας που πολλοί μάρτυρες είπαν ότι ήταν κοινή στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Μεταξύ των ατόμων που έδωσαν συνέντευξη ήταν οι δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι που είχαν την ευθύνη της μονάδας εκείνο το βράδυ, η Τόβα Νόελ και ο Γκίτο Μπονόμε, ένας χειριστής υλικών που δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπονόμε κλήθηκε δύο φορές να καταθέσει τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με την αφήγηση της Νόελ, ο Μπονόμε εργαζόταν πολλές διαδοχικές βάρδιες και κοιμόταν ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία μεταξύ περίπου 10 μ.μ. και μεσάνυχτα.

Οι ερευνητές ανέκριναν επίσης τη Νόελ σχετικά με μια ανεξήγητη αλλαγή στον καταγεγραμμένο αριθμό κρατουμένων στην Ειδική Μονάδα Στέγασης, ο οποίος φάνηκε να μειώνεται από 73 σε 72 κάποια στιγμή μεταξύ 10 μ.μ. και 3 π.μ. Η Νόελ είπε ότι «πιθανώς» έκανε λάθος σχετικά με την απόκλιση και είπε στους ερευνητές ότι δεν θυμόταν να έχει αλλάξει η καταμέτρηση.

Κανένας από τους δύο αξιωματικούς δεν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την πορτοκαλί φιγούρα που εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής βίντεο. Ο Μπονόμε είπε στους ερευνητές ότι δεν θυμόταν την περίοδο μεταξύ 10 μ.μ. και 12 μ.μ. και είπε ότι δεν θυμόταν κανέναν να ανέβηκε τις σκάλες προς το διάζωμα του Επστάιν γύρω στις 10:30 μ.μ. Πρόσθεσε ότι ένας υπάλληλος της φυλακής που εισερχόταν μόνος του σε ένα διάζωμα θα είχε παραβιάσει το πρωτόκολλο.

Μια ξεχωριστή εσωτερική αναφορά που περιλαμβανόταν στο έγγραφο περιέγραφε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, που πιστεύεται από τους ερευνητές ότι ήταν η Νόελ, να μεταφέρει σεντόνια ή ρούχα κρατουμένων μέχρι το διάζωμα. Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή του 2023 δεν αναγνώρισε τη Νόελ ως τη φιγούρα που φαίνεται στο βίντεο. Η Νόελ είπε στους ερευνητές ότι η διανομή σεντονιών δεν ήταν μέρος των καθηκόντων της. «Ποτέ δεν έδωσα σεντόνια. Ποτέ», είπε. «Επειδή αυτό γίνεται στην προηγούμενη βάρδια».

Μια ανακάλυψη νωρίς το πρωί

Ο Μπονόμε τελείωσε τη βάρδιά του τα μεσάνυχτα και αντικαταστάθηκε από έναν άλλο σωφρονιστικό υπάλληλο ονόματι Μάικλ Τόμας, ο οποίος θα ανακάλυπτε το πτώμα του Επστάιν ώρες αργότερα. Η Νοέλ συνέχισε για δεύτερη συνεχόμενη 8ωρη βάρδια.

Ο Τόμας και η Νοέλ δεν ολοκλήρωσαν τις καταμετρήσεις κρατουμένων στις 3 π.μ. και 5 π.μ., και δεν έκαναν τους υποχρεωτικούς 30λεπτους ελέγχους στον Επστάιν. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι αστυνομικοί μπορεί να αποκοιμήθηκαν.

Ο Τόμας και η Νοέλ αργότερα κατηγορήθηκαν για παραποίηση αρχείων που πιστοποιούσαν ότι οι καταμετρήσεις κρατουμένων είχαν ολοκληρωθεί. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τελικά απέσυραν τις κατηγορίες σε αντάλλαγμα για συμφωνίες συνεργασίας που περιελάμβαναν συνεντεύξεις. Ένα αντίγραφο της συνέντευξης του Τόμας, που πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Επστάιν και δημοσιεύθηκε στην πρόσφατη αποκάλυψη εγγράφων, δείχνει σημαντικά κενά στις αναμνήσεις του από το πρωί που βρέθηκε ο Επστάιν.

Ο Τόμας είπε στους ερευνητές ότι βρήκε τον Επστάιν στο κελί του λίγο μετά τις 6:30 π.μ. στις 10 Αυγούστου και ότι «κατέβασε» τον Επστάιν από την αυτοσχέδια αγχόνη.

Οι ερευνητές ρώτησαν τι συνέβη με τη θηλιά.

«Δεν θυμάμαι να έβγαλα τη θηλιά. Πραγματικά όχι», απάντησε. «Δεν θυμάμαι να έβγαλα το πράγμα από τον λαιμό του».

Η Νόελ, η οποίος παρέμεινε όρθια στην είσοδο του κελιού, είπε στους ερευνητές ότι είδε τον Τόμας να κατεβάζει τον Επστάιν στο πάτωμα, αλλά δεν είδε θηλιά γύρω από τον λαιμό του.

Η θηλιά που φέρεται να χρησιμοποίησε ο Επστάιν δεν έχει ποτέ ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την έκθεση του γενικού επιθεωρητή, μια θηλιά που συλλέχθηκε στον τόπο του εγκλήματος αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν η θηλιά που χρησιμοποιήθηκε στον θάνατο του Επστάιν.

Ο Τόμας είπε επίσης ότι ο Επστάιν ήταν γυμνός όταν τον βρήκε. Τα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων δείχνουν ότι ένα πουκάμισο που πιστεύεται ότι είχε κοπεί από το σώμα του Επστάιν επιστράφηκε αργότερα από το νοσοκομείο σε μια τσάντα με προσωπικά αντικείμενα.

Τα νέα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι το Γραφείο του Αρχι-ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης εξέτασε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής έξι ημέρες μετά τον θάνατο του Επστάιν στο πλαίσιο της έρευνάς του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βίντεο ήταν πολύ θολό για να αναγνωρίσει οποιαδήποτε άτομα. Ώρες αργότερα, το γραφείο χαρακτήρισε δημόσια τον θάνατο του Επστάιν ως αυτοκτονία. Ο ιατροδικαστής δεν παρείχε εκτίμηση για το πόσο καιρό μπορεί να ήταν νεκρός ο Επστάιν πριν ανακαλυφθεί η σορός του. Το CBS News είχε προηγουμένως αναφέρει τον ανορθόδοξο χειρισμό του γραφείου στον τόπο του εγκλήματος.

Ο Δρ. Μάικλ Μπέιντεν, ιατροδικαστής που προσλήφθηκε από τον αδελφό του Επστάιν, είχε δηλώσει προηγουμένως στο CBS News ότι ο Επστάιν πιθανότατα ήταν νεκρός για αρκετές ώρες πριν βρεθεί, αλλά επειδή το σώμα είχε μετακινηθεί, ο προσδιορισμός της ώρας θανάτου ήταν αδύνατος.

Ο Μπονόμε αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε το CBS News. Ο δικηγόρος της Νοέλ δήλωσε στο CBS News: «Η κα Νοέλ δεν θα κάνει δηλώσεις [ή] προσπάθειες να διευκρινίσει οποιαδήποτε πτυχή αυτής της κατάστασης». Προηγούμενες προσπάθειες επικοινωνίας με τον Μάικλ Τόμας τηλεφωνικά, μέσω του δικηγόρου του και στο σπίτι του, ήταν ανεπιτυχείς.

