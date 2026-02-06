search
ΚΟΣΜΟΣ

06.02.2026 18:33

Σοκαριστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του – Τον έβλεπαν να καίγεται και γελούσαν

Ένας 17χρονος στη Φλόριντα κατηγορείται ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά σε φίλο του, ρίχνοντάς του βενζίνη, την ώρα που άλλοι έφηβοι γελούσαν και κατέγραφαν το σοκαριστικό περιστατικό σε βίντεο.

Ο Bradey Ming, 17 ετών, συνελήφθη με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησάκι Kauffman, στη λίμνη Kerr, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι τέσσερις φίλοι βρίσκονταν γύρω από μια φωτιά, καταναλώνοντας αλκοόλ, όταν ο Ming άρχισε να «παίζει» με ένα μπιτόνι βενζίνης.

Σε βίντεο τραβηγμένο από κινητό, ο 17χρονος φαίνεται να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά και στη συνέχεια να τρέχει προς τον φίλο του, ο οποίος καθόταν στο έδαφος, και να ρίχνει στα πόδια του το εύφλεκτο υγρό.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο νεαρός τυλίχθηκε στις φλόγες και άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, ενώ στο βάθος ακούγονται γέλια, αλλά και προτροπές να πέσει στη λίμνη, για να σβήσει τη φωτιά, όπως και έγινε.

Με σοβαρά εγκαύματα για το θύμα – Συνελήφθη ο δράστης

Το θύμα υπέστη εγκαύματα στα πόδια, τα χέρια και τα μπράτσα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο UF Health Shands Hospital στο Gainesville, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ Παίδων με εγκαύματα δεύτερου βαθμού, ενώ διαπιστώθηκαν και βαθιά εγκαύματα στα κάτω άκρα.

Αρχικά, ο ανήλικος εγκαυματίας επιχείρησε να «καλύψει» τον φίλο του, και είπε στους γονείς του ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν ο ίδιος πέταξε βενζίνη στη φωτιά.

Ωστόσο, ο πατέρας του βρήκε το βίντεο και ειδοποίησε τις Αρχές. Το θύμα παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι είπε ψέματα επειδή ο Ming τού είχε ζητήσει να μη μιλήσει. Μετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως ήταν «εντάξει» με τον Ming.

Σύμφωνα με μαρτυρία στην αστυνομία, του περιστατικού δεν είχε προηγηθεί καβγάς και η φωτιά άναψε λόγω κρύου, χωρίς –όπως υποστηρίχθηκε– κακόβουλη πρόθεση.

Ο Ming συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Marion χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

