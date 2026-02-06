Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

Tο Ιράν ανακοίνωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ομάν ολοκληρώθηκαν «προς το παρόν», έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης της έντασης και φόβων για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη στην πρωτεύουσα του Ομάν, τη Μουσκάτ, για τις συζητήσεις, ενώ από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν οι σύμβουλοι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη θετική πορεία, μπορώ να πω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό πλαίσιο όσον αφορά τις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ», δήλωσε ο Αραγτσί στους δημοσιογράφους, αμέσως μετά το τέλος του πρώτου σταδίου των συνομιλιών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν «πολλαπλές συναντήσεις» σε έμμεσο επίπεδο στην πρωτεύουσα του Ομάν.

Τα ακριβή θέματα που συζητήθηκαν παραμένουν ασαφή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει ώστε στο τραπέζι να τεθούν και ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παρά τη σαφή αντίθεση της Τεχεράνης.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν όμως ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

Παράλληλα, επισήμανε προς την πλευρά της Ουάσινγκτον ότι οποιοσδήποτε διάλογος προϋποθέτει την αποφυγή απειλών, ενώ πλέον οι δύο πλευρές αναμένεται να αποφασίσουν για το «επόμενο βήμα» αφού ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες τους στις αντίστοιχες πρωτεύουσες.

Υπενθυμίζεται πως οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών

Η διαδικασία εξελίχθηκε με τη μέθοδο των «χωριστών δωματίων» με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις. Αρχικά υποδέχθηκε τον Ιρανό ΥΠΕΞ, ενώ μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, κατέφθασαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι παρέμειναν στο παλάτι για περίπου 1,5 ώρα.

Απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών δεν πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα εμπιστοσύνης.

Η ανακοίνωση του Ομάν

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε τη μεσολάβηση, σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στην «προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των μερών να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί διπλωμάτες προειδοποίησαν ρητά κατά της παρουσίας στρατιωτικών αξιωματούχων της CENTCOM στις συνομιλίες.

Αραγτσί: «Με τα μάτια ανοιχτά στη συνάντηση»

Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Αμπάς Αραγτσί έδωσε το στίγμα της Τεχεράνης μέσω ανάρτησης στο «X», τονίζοντας ότι το Ιράν προσέρχεται στη διπλωματία «με ανοιχτά μάτια και νωπή τη μνήμη του περασμένου έτους». Παράλληλα, η Τεχεράνη έστειλε ένα σαφές μήνυμα ισχύος, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων σε υπόγειες βάσεις, την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights.



Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026

