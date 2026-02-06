search
ΚΟΣΜΟΣ

06.02.2026 16:12

H Ρωσία «δείχνει» το Κίεβο ως υπεύθυνο για τη απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατηγού

Την Ουκρανία κατηγόρησε την Παρασκευή για την απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμού στρατηγού της GRU ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το Reuters, o Λαβρόφ είπε ότι αυτό δείχνει ότι «ο Ζελένσκι επιδιώκει να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία» μετά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, ο δράστης παριστάνοντας τον διανομέα, πυροβόλησε τον στρατηγό Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ δύο φορές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι και στο χέρι.

Ο Αλεξέγιεφ προσπάθησε να του αποσπάσει το όπλο και πυροβολήθηκε ξανά στο στήθος πριν ο δράστης τραπεί σε φυγή, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η συγκυρία της απόπειρας δολοφονίας προκαλεί εντύπωση, καθώς συνέβη μια μέρα μετά τη συνάντηση των ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών – συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ανώτερου του Αλεξέγιεφ, Ιγκόρ Κοστιούκοφ – στο Άμπου Ντάμπι, όπου και οι δύο πλευρές μίλησαν για φαινομενική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι το Κίεβο προσπαθούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες.

«Μια απόπειρα κατά της ζωής του Αλεξέγιεφ είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτροχιαστούν αυτές οι συνομιλίες και το μόνο άτομο που επωφελείται σε αυτή την κατάσταση είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δήλωσε ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, Ρώσος βουλευτής.

Κάλεσε για την εξάλειψη των εμπλεκομένων, περιγράφοντας τον Αλεξέγιεφ ως «έναν από τους πιο έγκυρους και σεβαστούς στρατηγούς του ρωσικού στρατού».

Η κατάσταση του Αλεξέγιεφ παραμένει ασαφής.

Ο Όλεγκ Τσαρίβ, μια φιλο-Κρεμλινική ουκρανική προσωπικότητα που βρίσκεται κοντά στον Αλεξέγιεφ, δήλωσε ότι ο στρατηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παρέμεινε σε κώμα.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει επίσημα τον πυροβολισμό του στρατηγού της GRU Αλεξέγιεφ.

Ωστόσο, ο Ντένις Προκοπένκο, διοικητής του συντάγματος Αζόφ της Ουκρανίας, έγραψε στο X ότι αν ο Αλεξέγιεφ επιζήσει της επίθεσης, «δεν θα κοιμηθεί ποτέ ξανά ήσυχος».

«Κανένας εγκληματίας πολέμου που έχει σκοτώσει και βασανίσει Ουκρανούς στρατιώτες και πολίτες, έχει καταστρέψει ουκρανικές πόλεις, έχει απαγάγει Ουκρανικά παιδιά ή έχει διαπράξει άλλα εγκλήματα κατά του ουκρανικού λαού δεν θα νιώσει ποτέ ασφαλής», πρόσθεσε ο Προκοπένκο.

Ο Προκοπένκο δήλωσε ότι ο Αλεξέγιεφ ενήργησε ως ανώτερος Ρώσος εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους αιχμαλωτισμένους Ουκρανούς στρατιώτες κατά την πολιορκία της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022 και τον κατηγόρησε ότι φέρει την ευθύνη για τα συστηματικά βασανιστήρια αιχμαλωτισμένων μαχητών του Αζόφ.

Προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες έχουν καταρρεύσει λόγω των εδαφικών απαιτήσεων της Ρωσίας προς την Ουκρανία, με τη Μόσχα να απορρίπτει επανειλημμένα τις εκκλήσεις του Κιέβου για άμεση κατάπαυση του πυρός.

