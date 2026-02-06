search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 12:11

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

06.02.2026 12:11
eisboleis new

Υψηλόβαθμος στρατηγός του ρωσικού στρατού πυροβολήθηκε επανειλημμένα και τραυματίστηκε στη Μόσχα το πρωί της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων.

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση σε κτίριο κατοικιών στα βορειοδυτικά προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας. 

Ο Αλεξέγιεφ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Ο Αλεξέγιεφ θεωρείται το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) και είναι ο τελευταίος ανώτερος αξιωματικός που στοχοποιείται στη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τον Αλεξέγιεφ στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, μετά τις κατηγορίες σε βάρος της GRU για την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα το 2018 στο Σόλσμπερι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευτούν με τον επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατά την απόπειρα ανταρσίας τον Ιούνιο του 2023.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για τις επιθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η «σκιά» του Τραμπ πάνω από το Μιλάνο και ο «πόλεμος» του χόκεϊ

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ: Εμφάνισε το ζεύγος Ομπάμα σαν πίθηκους

Ουάσινγκτον και Μόσχα μιλούν για μια «προσωρινή άτυπη συμφωνία» για τα πυρηνικά – Τι θα γίνει με την Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:49
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

1 / 3