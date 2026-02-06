Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

Υψηλόβαθμος στρατηγός του ρωσικού στρατού πυροβολήθηκε επανειλημμένα και τραυματίστηκε στη Μόσχα το πρωί της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων.

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση σε κτίριο κατοικιών στα βορειοδυτικά προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο Αλεξέγιεφ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

⚡ BREAKING: Assassination attempt on top GRU general in Moscow



Lieutenant General Vladimir Alekseev, First Deputy Head of Russia's GRU (military intelligence), was shot multiple times in the back today in his apartment building on Volokolamskoye Shosse.



He's seriously wounded… pic.twitter.com/xnSXkt12S5 — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026

Ο Αλεξέγιεφ θεωρείται το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) και είναι ο τελευταίος ανώτερος αξιωματικός που στοχοποιείται στη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τον Αλεξέγιεφ στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, μετά τις κατηγορίες σε βάρος της GRU για την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα το 2018 στο Σόλσμπερι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευτούν με τον επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατά την απόπειρα ανταρσίας τον Ιούνιο του 2023.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για τις επιθέσεις.

